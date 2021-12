Concours du réseau d’honnêteté et intégrité – Deux lycées de Mahajanga finalistes

Les éliminatoires du concours de discours et de poésie organisé à Mahajanga par le Bureau indépendant anti-corruption (Bianco), se sont déroulées le jeudi 25 novembre, à la villa Baobab au bord de la mer à Mahajanga-be. Les élèves du Lycée Philibert Tsiranana et ceux du Lycée FJKM de Mangarivotra, membres du Réseau d’honnêteté et d’intégrité (RHI) représenteront Mahajanga à la finale qui aura lieu à Fianarantsoa, le 10 décembre. Cette date coïncide avec la célébration de la Journée nationale de l’honnêteté et de l’intégrité prévue 10 décembre, et qui sera précédée, la veille, par la Journée mondiale de la lutte contre la corruption, comme chaque année.

Le thème du concours a été axé sur « La jeunesse lutte contre la corruption, garante de l’avenir du pays». Les critères de sélection se sont basés sur la beauté de l’œuvre, la façon dont elle a été présentée et l’émergence du message anti-corruption dans l’œuvre. Sept établissements scolaires de Mahajanga ont participé aux éliminatoires. Les deux établissements finalistes affronteront d’autres membres de RHI de Madagascar.

« Le concours s’est déroulé en toute transparence car l’anonymat des concurrents a été protégé et leur lieu d’origine gardé secret. Quant au jury, outre le Bianco de Mahajanga, des représentants de l’association ‘Fikambanan’ny Mpikabary Malagasy’ de Mahajanga et ceux des membres du concours le constituaient. Des autorités littéraires membres du Havatsa-UPEM de Mahajanga ont participé à la sélection. Nous avons senti la conviction des jeunes concurrents dans leur prestation. Cela reflétait du courage, de la détermination et l’engagement dans la lutte contre la corruption alors qu’ils sont encore lycéens », expliqué le responsable du Bianco de Mahajanga.