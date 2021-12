Cinepax Madagascar – Les films européens s’illustrent par leur authenticité

C’est une nouvelle édition qui promet une nouvelle fois de belles découvertes cinématographiques à tous les cinéphiles de la capitale. Le Festival des films européens se redécouvre chez Cinepax Madagascar.

Cette fin d’année s’annonce décidément comme des plus fastes pour les cinéphiles de tous horizons. À peine sortis de la 16e édition des Rencontres du film-court (RFC), les passionnés du septième art accueillent à bras ouvert un nouveau festival chez Cinepax Madagascar au Tana Water Front Ambodivona. Il s’agit de la nouvelle édition du Festival des films européens initié par la Délégation de l’Union Européenne à Madagascar, qui, une fois encore, nous invite vers de nouveaux horizons cinématographiques.

Une fois n’est pas coutume, le festival revient avec une programmation bien garnie, à travers laquelle le public cinéphile de la ville des Mille est convié à s’émouvoir et à s’émerveiller les 3, 4 et 5 décembre. Un événement qui se distingue par sa gratuité, le Festival des films européens, en plus de valoriser les splendeurs des films originaires d’Europe, convie ainsi le grand public à découvrir Cinepax Madagascar et à y profiter d’une expérience cinématographique exclusive. En tout, ce seront onze films, dont deux films malgaches que l’on aura à apprécier sur place.

Un festival fédérateur

Des films originaires des quatre coins de l’Europe et qui abordent diverses thématiques inhérentes à notre société actuelle.

Sergiusz Wolski, chef de section politique, presse et information, mais aussi Chef de Délégation adjoint auprès de la Délégation de l’Union européenne confie : « Le cinéma européen brille depuis toujours par son aspect fédérateur, mais aussi en ayant toujours su mettre en avant ce côté intimiste grâce auquel le public peut aisément se retrouver. Tous les films que nous vous invitons à découvrir tout au long de ce festival représentent ainsi toutes les valeurs propres à la jeunesse, à la famille et à la vie en société en général ». Outre Cinepax Madagascar, le cabinet d’expertise en cinéma Profiler représenté par Lova Randriambololonirina se joint aussi au festival. « Pour notre part, nous contribuons via ce festival à valoriser le cinéma malagasy et le talent de nos cinéastes, en s’imprégnant de ces mêmes valeurs. Nous espérons également que ce festival contribuera à l’essor du cinéma malgache, notamment grâce aux échanges et aux rencontres qui en découleront ». Ce dernier, qui a réalisé le court-métrage documentaire intitulé « À l’aube d’un espoir » prône son engagement envers la protection de notre environnement. De même, le film « Mpamosavy malemy » de Victor Ratsimbazafy qui retrace les méandres de la société malgache est aussi à découvrir ce week-end. L’intégralité de la programmation du festival quant à elle, est disponible sur les réseaux sociaux de la Délégation de l’Union européenne à Madagascar et de Cinepax Madagascar.