Agriculture – Des cartes de producteurs digitalisées

Innovation. Des cartes professionnelles agricoles modernisées. Les cartes sont désormais numérisées pour les producteurs. Ceci, afin de permettre une meilleure collecte et gestion des données sur les producteurs et leurs activités d’exploitations agricoles. La possession d’une carte de producteur facilite l’accès des producteurs aux services d’appui et de financement divers.

Les premières cartes pour les producteurs ont été distribuées à ceux de la région Bongolava où s’est tenu le lancement de la campagne rizicole 2021-2022 mardi dernier. C’était une occasion pour le ministre en charge de l’Agriculture, Harifidy Ramilison d’annoncer que les superficies rizicoles ont augmenté depuis les deux dernières campagnes rizicoles. 1 480 000ha lors de la campagne 2019-2020 à 1 865 910 pour la campagne 2020- 2021. La production de paddy est passée de 4 030 000t à 4 261 000t lors de la précédente campagne.

Les sensibilisations des officiels lors du lancement officiel de la campagne rizicole ont été axées sur l’importance de passer à des techniques modernes de culture telles que le SRI, SRA ou encore le paquet Papriz, et l’utilisation de matériels agricoles performants.