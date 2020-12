Météo – Une pluie provoquée à Fianarantsoa

Après des jours et des jours confrontés aux problèmes d’insuffisance d’eau due au manque de pluie, une pluie provoquée a été déclenchée à Fianarantsoa. Selon les explications, cette opération a été effectuée au niveau du secteur Sud-Ouest et le secteur Nord. Une équipe de la météo est restée sur place depuis hier. Une averse a été au rendez-vous dans les parties visées par l’opération, tandis que les autres parties en bénéficieront progressivement.

Les conditions ont été réunies, selon l’explication d’un technicien de la météo. « Pour pouvoir déclencher cette pluie, toutes les conditions ont été réunies, il s’agit par exemple de la présence de nuages spécifiques pour compléter les conditions nécessaires. Il faudrait aussi une atmosphère stable afin de créer ladite pluie dans les zones concernées », indique le technicien joint au téléphone, hier. Par ailleurs, selon les prévisions météorologiques et globalement on s’attend au retour d’un temps humide et instable.

Les orages seront de retour dans plusieurs régions du pays. Des averses et des pluies orageuses sont à prévoir pour cette semaine principalement sur les terres centrales, le Nord-ouest, Atsimo Atsinanana ainsi que sur le parage de Sambirano. Vers vendredi, l’intérieur des régions Androy et Anosy pourraient également bénéficier d’une pluie passagère. Une légère baisse des températures maximales est à prévoir dans les zones concernées par les orages. Les températures minimales resteront quasi-stationnaires.