Insécurité alimentaire – Le PAM craint une catastrophe humanitaire

« Au bord d’une catastrophe humanitaire », c’est l’expression utilisée par le Programme alimentaire mondial (PAM) pour qualifier la situation dans le Sud. Il estime à 1,5 millions, les personnes qui ont besoin d’assistance alimentaire d’urgence. C’est trois fois plus élevé que prévu, au mois de juin. Ceci représente la moitié de la population. « La situation dans le sud du pays exige une réponse urgente. Les gens n’ont plus rien à manger, nous devons les aider avant qu’il ne soit trop tard. Mais pour cela, les donateurs doivent apporter un soutien urgent, dès maintenant », a déclaré Moumini Ouedraogo, représentant du PAM à Madagascar, le 30 novembre.

Le PAM fournit des vivres aux ménages les plus affectés par la sécheresse qui sévit depuis trois ans et dont les conséquences ont entravé l’accès à la nourriture, depuis le mois d’octobre. Les mangues crues, les tamarins étant les seules sources de nourriture pour eux. Le PAM a distribué des lentilles, du sorgho, de l’huile fortifiée, et du riz à trois cent vingt mille personnes. Mais ses ressources sont limitées. Il ne pourra atteindre qu’un demi-million de personnes. Le PAM a besoin de 37,5 millions de dollars pour intensifier sa réponse et empêcher que les taux de malnutrition infantile ne s’aggravent davantage.