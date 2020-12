Fianarantsoa – Deux hommes portés disparus avec 70g d’or

Un appel à témoin a été lancé, hier, suite à la disparition inquiétante de deux hommes, à Fianarantsoa. Ils avaient rencontré un client qui devait acheter leur or.

Disparition énigmatique. Jean Chrysos­tome Rafano­mezantsoa et Ernest Randriamanarivo, deux jeunes âgés de 28 ans, sont introuvables depuis lundi matin, à Fianarantsoa. Ils avaient sur eux environ soixante-dix grammes d’or qu’ils devaient livrer à un acheteur inconnu. Leur famille envahie par l’inquiétude a lancé un appel à témoin et a déposé plainte auprès de la police et la gendarmerie.

Les recherches engagées jusqu’à hier soir n’ont pas donné grand-chose. Les portables des intéressés restent injoignables et leur sort demeure incertain.

Un certain client leur avait téléphoné quand ils étaient encore à Mananjary. Il devait prendre leur or, d’après leurs conversations. Or, ils ne le connaissaient pas. « Nous ignorons comment il a eu leur numéro. C’est bien cela notre problème », raconte Michel Rafaralahy, un proche joint par téléphone.

Tous les deux avaient quitté Mananjary dimanche avec la marchandise. En cours de route, ils étaient restés toujours en contact avec l’acheteur. Des commerçants se trouvaient avec eux pendant le voyage. Chacun avait pris sa direction dès l’ arrivée à Fianarantsoa, tandis qu’ils s’étaient présentés à leur rendez-vous pour l’or.

Portables éteints

L’un des disparus a parlé avec sa femme au téléphone, affirmant qu’ils étaient déjà à bord du 4×4 du client. Après ce dernier appel, lundi matin, ils n’ont plus donné de nouvelles. Dans l’après-midi, leurs portables sont restés complètement éteints. « On ne sait plus s’ils sont morts ou vifs », soupire la famille.

L’or en leur possession est estimé à 20 millions d’ariary. A la lumière des renseignements signalés, tous les deux venaient de Tantera­hina Ambohitsiedehana, commune d’Isandrandahy Ambony, du district de Fandriana. Ils étaient à Mananjary seulement pour travailler.

La famille est en ce moment en proie à un grand tourment à cause de cette disparition improbable. Elle prie toute personne ayant un renseignement d’aviser les forces de l’ordre les plus proches ou d’appeler au 034 37 093 71.

« J’ai entendu parler de cette disparition mystérieuse, mais je n’ai pas encore reçu le rapport de mes hommes », explique un responsable de la police au commissariat central local.