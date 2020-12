Festivité – Noël, porteur d’espoir

La fête de la Nativité approche. Chacun fait de son mieux pour pouvoir célébrer de manière inédite ce grand événement.

Noël est dans l’air. La pièce de la maison dans laquelle Landy Heritiana, mère de famille à Mandrosoa-Ivato, reçoit des invités, est déjà métamorphosée, près d’un mois avant la fête de Noël. Leur salon est embelli par un sapin de Noël, décoré avec des boules, des guirlandes, et d’autres objets lumineux, ainsi qu’un père Noël. « Nous avons l’habitude d’installer le sapin de Noël, au début du mois de décembre », raconte cette mère de quatre enfants. Ils ne manquent plus que les cadeaux de Noël, dans cette pièce. Avec son mari, ils ont prévu d’offrir à leurs enfants, dont un triplé, les cadeaux que ces derniers vont demander au père Noël, à travers une lettre qu’ils vont lui écrire.

Coût

Chez une autre famille à Ampitatafika, il n’y a pas encore de sapin de Noël à la maison. Mais c’est dans le planning de la famille. « Les sapins sont hors de prix. Nous allons quand même en acheter un, le moins cher. Ce sera le premier Noël que nous allons fêter avec notre enfant. Son arrivée dans notre famille est une grande bénédiction, nous voulons marquer le coup », témoigne Aina, mère d’une petite fille.

Cela fait une semaine que les sapins et les décorations de Noël, mais aussi, les jouets, envahissent les magasins et les marchés du centre-ville. Leurs prix ont augmenté, par rapport à ceux de l’année dernière. Le modèle le plus petit des sapins de Noël est vendu à 15 000 ariary, contre 7 000 ariary, en décembre 2019. Malgré leur coût excessif, des ménages ne s’en privent pas. « Noël représente une grande importance dans la vie de famille et dans la vie en général. Il est porteur d’espoir et renforce les liens familiaux. C’est pourquoi, nous le fêtons spécialement, chaque année », indique Fanja Raharison, une autre mère de famille.

Beaucoup espèrent que Noël va donner une onde positive à leur vie. « Notre vie a été bénie, cette année, malgré certains obstacles, causés par le coronavirus. Nous croyons et espérons, en ce Noël, que la bénédiction de Dieu nous accompagnera dans notre vie futur », rajoute Aina. « Que Noël apporte du succès et de l’espoir pour l’année 2021 », conclut Landy Heritiana.