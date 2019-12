Golf – MCB Tour Championship : Barry Lane s’impose sur le green d’Andakana

L’Anglais a remporté l’étape malgache du MCB Tour Championship, hier au Golf du Rova. Deux autres joutes s’enchaineront bientôt aux Seychelles et à Maurice.

Trois cartes de 70, de 71 et de 69 pour un total de 210. Tel est le bilan de Barry Lane. Ce qui lui a permis de remporter l’étape malgache du MCB Tour Championship, hier sur le green du Golf du Rova à Andakana. L’Anglais s’est montré le plus constant depuis le coup d’envoi du tournoi. Durant la troisième journée d’hier, il a rendu une carte de 69 comme cité précédemment, soit -2 sous le par. Au passage, il a notamment réalisé des « birdies » aux trous n°7, n°13 et n°15 du parcours d’Andakana. Et encore, il aurait pu réaliser une meilleure performance, s’il n’y avait pas eu ce « bogey » au trou n°9.

C’est dans ce secteur qu’il a nettement amélioré sa prestation, hier. En effet, vendredi et samedi, il avait accusé trois « bogeys » à chaque fois. D’où une meilleure carte de 69 (-2 sous le par) hier, par rapport à celles de 70 (-1 sous le par) et 71 (par) rendues auparavant par l’Anglais.

Sept « birdies »

Pour sa part, le porte-fanion malgache a pointé au septième rang du classement final. Jean Baptiste Ramarozatovo a, également ,rendu une carte de 69, soit -2 sous le par, hier. Il a réalisé un nombre impressionnant de « birdies », soit sept au total. Toutefois, il a été handicapé par les « bogeys » aux trous n°16 et n°18, ainsi que le « double bogey » au trou n°17. Jean Baptiste Ramarozatovo a bouclé le tournoi avec des cartes de 69, 75 et 69 à l’issue des trois jours de compétition, pour un cumul de 213. Il a ainsi pu terminé à la septième position, à égalité avec le Sud-Africain James Kingston (74, 73 et 66), l’Argentin Mauricio Molina (74, 70 et 69) et un autre Sud-Africain dénommé Chris Williams (74, 69 et 70).

Le rideau se ferme ainsi sur l’étape malgache. Le MCB Tour Championship compte encore deux étapes pour ce mois de décembre. Une aux Seychelles, qui s’étalera du 5 au 7 décembre ; puis une autre à Maurice, qui se tiendra entre le 13 et le 15 décembre.