Badminton – Championnats de Madagascar : Ludovic et Miotisoa sur le toit national

Les jeunes écrivent leur histoire. Après les championnats nationaux jeunes il y a deux semaines, la Fédération malgache de badminton a organisé ceux des seniors hier, au gymnase d’Ankorondrano. La finale de la série A hommes a mis face à face deux porte-fanions du pays aux Jeux des Iles de l’océan Indien à Maurice. Le vice-champion national, Ludovic Manja Nirina du collège Saint-Joseph de Mahamasina remporte le titre en battant par 2 sets à rien (21/16 21/13) Keman Julio Randriamalala du Baobad. Du côté des filles, Miotisoa Arijesa de Saint-Michel à Itaosy, présélectionnée des Jeux des Iles, surprend Asminah Epiphanie Razafiarimalala de Baobad, porte-fanion de la Grande Ile aux JIOI par deux sets à un (21/15 16/21 21/19).

C’est le tout premier titre national pour Ludovic comme pour Miotisoa. Le club Saint-Michel d’Itaosy réalise un doublé en série B. Chez les messieurs, Ulrich Rinamalala s’impose en finale, deux sets à rien, face à Olivier Rakotondramanana de VTTK d’Ivato. Et chez les dames, Miangola Razafinimanana dispose de Sahondra Ramanandraisoa de Baobad par deux sets à zéro. En série C, Jonathan Ny Tokana de Saint-Joseph chez les hommes et Sandy Andriamihaja du Lycée Catholique Saint-Michel d’Itaosy remportent respectivement les titres nationaux.

Du côté des jeunes, le Sporting club d’Itaosy a ravi deux titres chez les U13 filles et U17 filles. Et trois autres clubs, à savoir Saint-Joseph, Baobad et le Lycée catholique Saint-Michel ont ravi respectivement les titres des U15G, U17F et U17G. « Nous avons constaté une importante amélioration du niveau technique des joueurs après le stage de haut niveau en Chine et les Jeux des Iles… Ainsi, nous ferons de notre mieux pour participer autant que possible à des compétitions internationales pour rehausser le niveau de nos badistes», mentionne le président de la fédération, Jean Aimé Ravalison. Quant aux prochaines activités de la fédération, les championnats de Madagascar doubles sont programmés les 18 et 19 janvier 2020. Et la première sortie internationale sera le championnat d’Afrique au Maroc en février.