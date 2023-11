TOURISME – Coopération entre Madagascar et le Rwanda

Dans un accord officiel noir sur blanc, le Rwanda Tourism Chamber (RCOT) et la Confédération du Tourisme de Madagascar (CTM) ont signé un protocole d’accord visant à soutenir le développement et la promotion du tourisme dans les deux pays. La cérémonie s’est tenue à Kigali, au Rwanda, marquant ainsi le début d’un partenariat prometteur. Il s’inscrit dans un projet de croissance mutuelle, de partage des connaissances et d’innovation collaborative dans le secteur du tourisme entre les deux pays, à la suite de la mission économique de haut niveau, business forum Rwanda-Madagascar, tenu à Kigali en août dernier.

« Madagascar a beaucoup à offrir et nous avons tellement de choses à apprendre de ce pays (…) Nous nous lançons dans un voyage de transformation en tirant parti des atouts de nos secteurs touristiques respectifs pour créer une plateforme solide pour une croissance durable. Ce protocole d’accord est plus qu’un simple accord formel, c’est un engagement à libérer le potentiel de nos beaux pays et à les présenter au monde entier», a exprimé Frank Gisha Mugish, directeur général de RCOT.

Tojosoa Razafimahefa, vice-président de la CTM, représentant la partie malgache, a souligné l’importance de la coopération dans le tourisme. « Lorsque l’on s’engage dans le secteur du tourisme, il est impossible de le faire seul, car il existe toujours de bonnes pratiques et des leçons à tirer des autres. Pour nous, le Rwanda est un pays clé dans ce domaine », explique-t-il. En effet, les revenus du tourisme au Rwanda ont augmenté de 171,3 %, passant de 164 millions de dollars en 2021 à 445 millions de dollars en 2022.

Dans le protocole d’accord, sous l’égide d’un comité mixte créé à l’occasion, les deux parties ont établi un cadre détaillé, mettant en lumière les domaines clés de coopération, notamment le renforcement de capacités, les activités promotionnelles conjointes et le développement de marchés touristiques de niche. « Ensemble, nous sommes plus forts, et ce partenariat témoigne de notre vision commune d’un secteur touristique florissant », a déclaré le vice-président.