THE VOICE AFRICA – L’équipe malgache compte sur le vote du public

Parmi les sept artistes talentueux de Madagascar qui ont initialement pris part à The Voice Africa au Nigeria, trois d’entre eux, à savoir Flandryo Ramarotafika, Fanoela Manantsoa et Fabre Rakotozafy, sont actuellement en quart de finale.

Flandryo Ramarotafika, Fanoela Manantsoa, et Fabre Rakotozafy portent les couleurs de Madagascar en atteignant les quarts de finale de The Voice Africa, qui se déroule au Nigeria. Alors qu’ils étaient parmi sept participants au départ. Pour franchir la prochaine étape de la compétition, ils ont besoin du soutien en ligne du public. “Nous espérons le soutien de tous les Malgaches, car cela renforce notre espoir de poursuivre notre aventure jusqu’à la demi-finale, voire la finale,” déclare Flandryo Ramarotafika, également connu sous le nom de Ryo, l’un des représentants de Madagascar. Le groupe Airtel Madagascar a mis en place un lien permettant aux fans de voter en ligne pour leur candidat favori sur leur page Facebook.

32 candidats au cœur des quarts de finale

Actuellement, trente-deux candidats talentueux d’Afrique ont atteint les quarts de finale, mais seulement treize d’entre eux auront la chance de poursuivre jusqu’à la demi-finale. “Trois personnes par coach seront éliminées à cette étape. Nous avons besoin du soutien de nos compatriotes. Notre objectif est d’atteindre la demi-finale et la finale pour représenter fièrement notre pays en Afrique. Nous travaillons dur pour élaborer les meilleures stratégies pour convaincre le jury, car nos concurrents sont redoutables”, confirme Ryo.

À noter que Fanoela Manantsoa fait partie de l’équipe d’Awilo Logomba, tandis que Fabre et Flandryo sont membres de l’équipe de Locko.