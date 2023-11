STRATÉGIE NATIONALE – Un chemin tracé pour le potentiel bleu

La stratégie nationale de l’Économie bleue est désormais disponible officiellement. Le document trace les grands axes ainsi que les actions à entreprendre.

Le concept d’Économie bleue intègre l’exploitation économique des océans, des lacs, des fleuves et autres étendues d’eau ainsi que la conservation des écosystèmes aquatiques. Trois principes de base sous-tendent la mise en œuvre de l’Économie bleue à savoir l’économie circulaire, la bonne gouvernance et la durabilité environnementale et sociale. Le ministère de la Pêche et de l’économie bleue précise la vision qui est « une Économie bleue inclusive et durable, pilier de l’émergence à travers la transformation innovante des ressources en eau ». Pour y parvenir, il est indiqué que la stratégie nationale de l’Économie bleue s’articule autour de cinq axes.

La Gouvernance bleue, la promotion et la valorisation des ressources naturelles en relation avec l’environnement, le développement des infrastructures et services pour la promotion de l’Économie bleue, l’exploitation durable des ressources en eau et le renforcement de la résilience aux impacts du changement climatique. « Pour Madagascar, l’Économie Bleue constitue une opportunité qu’il convient de structurer pour en faire fructifier les bénéfices Économiques, environnementaux et sociaux. Certaines réalisations et projets de valorisation du potentiel aquatique en font, dans certains cas, un exemple de niveau mondial comme l’algoculture et la crevetticulture (bio) », souligne le document de soixante-douze pages.

Opportunités

Le pays dispose d’un potentiel naturel avéré pour la mise en œuvre de l’Économie bleue. Une zone économique exclusive de 1.141.000 km2, un potentiel de 50 000 tonnes de thons et un important réseau hydrographique allant jusqu’à 9.000 km en comptant les fleuves et les cours d’eau. « Ce potentiel bleu représente un espace de développement significatif pour la création de valeur ajoutée et plus globalement un support à une croissance économique encore inexploitée », détaille le document de stratégie. Mais l’essor de l’Économie Bleue est intrinsèquement lié à la disponibilité de l’eau, non seulement pour répondre aux besoins fondamentaux de la population, mais aussi pour soutenir diverses activités économiques dans chaque région de l’île.

Le troisième axe de la stratégie qui est le développement des infrastructures et services pour la promotion de l’Économie bleue met en relief la planification spatiale, littorale et marine, la restauration, la construction d’ouvrages et le développement de services associés dans chaque région maritime notamment avec les dix-sept ports d’intérêt national et régional que possède la Grande île. Le quatrième axe tient compte des actions à entreprendre pour améliorer la disponibilité en eau et en énergie renouvelable et pour valoriser les potentialités thermales.

L’émergence de l’Économie Bleue à Madagascar a eu lieu au milieu des années 2010, notamment avec la tenue de la réunion de la Commission économique pour l’Afrique (CEA) en mars 2015 où les participants se sont rendus compte de l’importance d’une approche holistique capable de relever les défis présents et futurs liés à l’océan et la zone côtière. À la suite de cela, Madagascar adopte la même année une lettre de la Politique bleue établissant sa vision pour une exploitation rationnelle des ressources halieutiques. Un projet de « Stratégie Nationale de l’Économie Bleue » a été rédigé en 2018 par le gouvernement.