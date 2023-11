SANTÉ OCULAIRE – Un suivi régulier pour les enfants

Les médecins mettent en garde. On qualifie d’enfants les personnes âgées de zéro à quinze ans. Une consultation oculaire gratuite pour les enfants a été organisée auprès du Centre Hospitalier Universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona (CHU JRA). Une consultation dans le cadre d’un appui systématique pour les enfants et des orientations pour les parents. Une centaine d’enfants, présentant pour la plupart un problème oculaire, ont été examinés. C’est pour cette raison que le médecin insiste sur le suivi régulier de l’état des yeux des enfants.

Presque tous les enfants examinés présentaient des problèmes au niveau de l’évolution de leur vue. L’ophtalmo-pédiatre du CHU JRA a conseillé aux parents, dans ce cas, une consultation continue jusqu’à un certain âge. « Ils devraient aller chez des médecins ophtalmologues à partir de l’âge de neuf mois, puis progressivement vers l’âge de deux ans et de quatre ans. C’est dans cette tranche d’âge que les yeux des enfants pourraient présenter des anomalies », conseille le Docteur Hoby Lalaina Randrianarisoa. Ce conseil est d’autant plus important pour les parents qu’un enfant de quatre mois, examiné lors de ces consultations gratuites, présentait déjà un problème au niveau de ses yeux.

Gravité de la maladie

Pour traiter la plupart des maladies des yeux des enfants, les médecins prescrivent des lunettes, notamment pour le trouble de réfraction. Il y a également le strabisme qui nécessite une consultation régulière. La conjonctivite allergique ainsi que différents types d’affection de la vue touchent les enfants. Des maladies qui pourraient être soignées dès leur jeune âge et qui explique l’importance de la consultation régulière.

Comme chez les adultes, le problème touchant la vue peut s’avérer très grave chez les enfants. Comme le cas de Nolan, un petit garçon de 5 ans dont l’état de santé est préoccupant. » Selon les médecins, son œil se développe vers l’intérieur et, évidemment, il ne peut pas voir loin. De plus, le degré de ses lunettes change en fonction du développement de ses yeux. Le plus grave pour nous, c’est que ces lunettes attendent jusqu’à près de trois mois pour être opérationnelles. Son état est très délicat », explique sa mère. Ses yeux risquent de ne plus rien voir, mais c’est dans ce sens que la consultation est importante.

Face à l’innovation actuelle, les enfants ne peuvent pas se passer de l’écran. Par contre, l’attention est très importante pour alléger les risques de maladie des yeux chez les enfants. L’écran devrait être à défendre avant 3 ans. Pour les enfants âgés de 3 à 6 ans, l’exposition à l’écran devrait être limitée à 30 minutes par jour et pour ceux âgés de 6 à 8 ans, près d’une heure par jour. Ces temps d’exposition à l’écran devraient être entrecoupés par des activités en plein air.