SANTÉ DES JEUNES À TOLIARA – L’éducation complète à la sexualité partagée

Des jeunes de Toliara partagent le concept de l’éducation complète à la sexualité à d’autres jeunes. Dix « fokontany » de la Commune urbaine de Toliara ont été visités durant le projet pilote mené par l’antenne régionale de l’Association Fianakaviana Sambatra (FISA) de Toliara en partenariat avec la Norvège et le Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP). Ces jeunes parlent de la santé du corps étroitement liée au comportement à adopter pour affronter la vie quotidienne. « Ce n’est pas de la simple sensibilisation au planning familial ou au comportement sexuel des jeunes. C’est de les informer sur le comportement à adopter pour qu’ils puissent mener proprement leur vie », explique Rivo Rakotomalala, coordonnateur de la FISA Toliara. Sept principales composantes de l’éducation complète à la sexualité sont ainsi détaillées aux jeunes. Les violences morales et physiques dans les familles, le droit à la sexualité, le genre et la diversité, le planning familial, la masculinité positive, la diversité et la citoyenneté sexuelle. En pratique, il s’agit de faire connaitre le droit de chacun au sein de la société, le choix sur la maternité, le planning familial. Le projet pilote a duré, en tout, neuf mois. « Les impacts des sensibilisations menées jusqu’ici sont satisfaisants. Les actions ont permis de changer un tant soit peu la vision des jeunes sur la sexualité », finit Rivo Rakotomalala.