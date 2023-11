Réhabilitation de la Route Régionale RR-ALG-1

Ses travaux de réhabilitation ont débuté sur la route régionale (RR-ALG-1) reliant Anosizato à Antanetikely via Ampanefy, bénéficiant à six communes. Environ 18 km seront améliorés, dont 9,4 km seront pavés. Les travaux comprennent le rehaussement de digues sur 7,7 km, l’amélioration de points noirs à la sortie de la RN7, ainsi que la construction de fossés maçonnés. Le projet devrait s’achever en six mois.