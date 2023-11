Pré-liste des Barea

Romuald « Rôrô » Rakotondrabe a dévoilé une pré-liste pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, intégrant quatre nouveaux joueurs expatriés repérés en Europe après des matchs amicaux au Maroc. Cette liste comprend également le retour de joueurs cadres comme Njiva Rakotoharimalala, Sylvio Ouassiero et Kenji Van-Boto, avec la possibilité de voir Thomas Fontaine et Marco Ilaimaharitra rejoindre l’équipe. Dans cette sélection de 28 joueurs, 22 sont des expatriés, comme souhaité par le sélectionneur, et six proviennent des clubs locaux.