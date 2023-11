MOTOCYCLISME – Nosy Be abrite l’AG de la FIM Africa

La version 2023 de l’assemblée générale de la FIM Africa se déroulera à Nosy Be le 3 novembre. Quatorze pays du continent y seront représentés.

Officiel. Madagascar, plus précisément Nosy Be, abritera l’assemblée générale ordinaire de la Fédération internationale du motocyclisme en Afrique ( FIM Africa) du 2 au 5 novembre. La Fédération malgache du motocyclisme (FMaM), présidée à l’époque par le multiple champion national, Tsirava «Tsitsi» Razafimahefa, a déposé sa candidature lors de l’AG de 2018.

«La FIM a validé notre candidature et nous a confié l’organisation, lors de l’AG de 2019, au Kenya», explique l’actuel président de la FMaM, alors secrétaire général à l’époque, Jean Gabriel Harison qui y a représenté la Grande île. L’AG a été prévue se tenir à Madagascar en 2020, mais en raison de la pandémie de Covid-19, elle a dû être annulée et reportée. Quatorze pays sur la trentaine qui sont membres de la FIM Africa seront représentés à ce congrès annuel. Il s’agit de l’Afrique du Sud, l’Angola, le Botswana, la Côte d’Ivoire, le Kenya, la Libye, Madagascar, le Maroc, la Namibie, l’Ouganda, la Tunisie, la Zambie, le Zimbabwe, et le Royaume Uni.

Vingt-cinq responsables et dirigeants du continent assisteront à l’AG qui se tiendra le 3 novembre au Rocks Garden Nosy Be Hôtel and Spa. La délégation arrivera sur place, le 2 novembre, et procédera immédiatement à la réunion du conseil. Les invités effectueront le 4 novembre une excursion sur Nosy Ranja.

Validation de projets

Toutes les questions liées aux activités motocyclistes, aux domaines aussi variés que le sport, l’environnement, la mobilité, la sécurité routière, le droit, la protection et la défense des droits et intérêts des utilisateurs de motocyclettes y seront abordés. Ce sera une occasion pour la Fédération malgache de présenter ses projets.

La FMaM sollicitera l’appui de la FIM dans la mise en place effective, durant les prochaines saisons, d’un centre de formation de pilotage, dans le développement des garages professionnels de motos, du tourisme à moto, de la sécurité routière, dans la création de centres de santé de premier secours et d’un centre hospitalier de référence en cas d’accident, dans un projet environnemental intitulé «une sortie, une graine de vie», dans l’amélioration des conditions des courses et de la mobilité routière.

Madagascar fait partie des cent seize pays, membres actifs de la FIM, depuis plus de huit ans. «La tenue de cette AG à Nosy Be est un atout pour développer le tourisme et faire connaitre le potentiel de la moto à Madagascar», assure le président Gabriel

Harison.