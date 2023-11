MEURTRE À ANJEVA – Le parquet envoie un suspect en prison

Une semaine après le meurtre abominable d’une femme de 56 ans, à Anjeva Gara, le parquet d’Antananarivo a enfermé un suspect à la maison de force de Tsiafahy. L’information a été révélée hier, par la gendarmerie.

Le prévenu aurait participé directement à l’assassinat. Un témoin a asséné qu’il l’a vu sortir de la maison de la victime, le 24 octobre. Il avait une trace de sang au front, d’après lui.

La quinquagénaire a été tuée de six coups de couteau. Son/ses assassins l’a/ont poignardée quatre fois dans le dos, une à la gorge et une seule également au front. Tout l’argent qu’elle avait chez elle, a disparu.

Son mari était absent au moment des faits. Il effectuait sa dialyse. À son retour, il l’a découverte gisant au sol, dans leur salon, à plat ventre. Les gendarmes et le médecin ont constaté ensemble la scène du crime. En moins de vingt-quatre heures, deux employés du couple et un autre individu, colocataire de l’un, ont été capturés.

Le voisinage a supposé que le(s) tueur(s) connaissait(aient) la victime. Les chiens de garde n’avaient pas aboyé quand il(s) a/ont débarqué.