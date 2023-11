Madagascar et le Rwanda unissent leurs forces pour promouvoir le tourisme

Madagascar et le Rwanda ont récemment signé un accord pour renforcer le tourisme dans les deux pays. Cet accord vise à développer des initiatives conjointes, renforcer les capacités des acteurs du tourisme et explorer des marchés touristiques spécifiques. La coopération, issue d’une mission économique en août, offre à Madagascar la possibilité de bénéficier de l’expérience du Rwanda, où le tourisme joue un rôle majeur dans l’économie, en particulier à travers le tourisme de luxe et d’affaires.