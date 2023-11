JUDO – MONDIAUX VÉTÉRANS – Vestalys Heriniaina s’offre le bronze

Exploit extraordinaire. Les porte-fanions malgaches, aux championnats du monde des vétérans, n’ont pas démérité. À sa toute première participation, le judoka du club Esca, Samuel Vestalys Heriniaina âgé de 55 ans, s’est hissé sur le podium des -60kg, dans la catégorie Masters des moins de 60 ans, aux Mondiaux d’Abu Dhabi. Classé quatrième, Vestalys s’est offert la médaille de bronze mardi.

Les cinq combattants en lice dans la catégorie ont disputé la compétition en système Round Robin, c’est-à-dire tout le monde rencontre tout le monde. Il a arraché une victoire sur quatre combats disputés. Vestalys a défait par ippon le Kazakh Orazgali Mukhamtzhanov, à son troisième combat. Lors de son premier combat, il s’est incliné par ippon devant le Français Michel Conte, qui a décroché la médaille d’or. Ce dernier a effectué un parcours sans faute de quatre victoires en autant de combats. C’est un habitué des compétitions de haut niveau. Dans son palmarès, le Français est vice-champion d’Europe 2023 et champion du monde en 2019.

Au pied du podium

Au deuxième combat, le judoka de l’Esca a perdu face à l’Autrichien Karl Hufnagel, puis s’est plié devant le Japonais Naoki Akiyama lors de son quatrième et dernier combat. Le Japonais termine à la deuxième marche du podium en enregistrant trois victoires et l’Autrichien finit troisième, synonyme de médaille de bronze.

Le deuxième représentant de la Grande île, Mamy Dongozo Rasolondraibe, âgé de 58 ans et engagé dans la catégorie des -66kg Masters 6, n’a pu faire mieux que la cinquième place sur les sept concurrents en lice. Mamy Dongozo a encaissé deux défaites. Au premier tour, il a été battu par le Français Alain Signoret, médaillé de bronze au championnat du monde en 2019 et classé deuxième au championnat d’Europe en 2018. Ce dernier a remporté le titre de la catégorie à Abu Dhabi.

Exempté du premier combat au repêchage, le fondateur du club Hakudokan s’est incliné par ippon en finale bronze, devant le Brésilien Jose Mauricio De Andrade, médaillé de bronze au championnat du monde en 2022. Les championnats du monde des vétérans d’Abu Dhabi ont réuni mille vingt-six combattants, représentant soixante-quatre pays du monde entier.