JIUJITSU MONDIAUX D’ABU DHABI – La délégation part en trois vagues

Fin prête techniquement et financièrement. Une partie de l’équipe nationale malgache pour le Championnat du monde de jiujitsu s’est envolée pour Abu Dhabi, lundi. Madagascar alignera treize combattants au sommet mondial qui se déroulera du 1er au 10 novembre.

La délégation part en trois vagues. La première, partie avant-hier, est composée de cinq combattants, à savoir Chuk Hen Shun Rakotobe Nofy Mica (63kg), Nirianiaina Christian Ranaivomanana (62kg), Toavina Tafita Rafidinomena (69kg), Adriano Ranaivomanana (60kg) et Zo Aina Tsilavina Randriamanga (85kg). La deuxième vague composée de quatre combattants, en l’occurrence Linjomaradona Johnarson Ramananarivo (62kg), Rajo Raharimbolamanana (62kg), Tojo Heriniriana Rakotomanga (56kg) et Tsinjofiniavana Nomenjanahary Rakotomaria (68kg), partira ce jeudi 2 novembre.

Et la troisième et dernière vague quittera le pays, le vendredi w3 novembre, à 3 heures du matin. Elle sera formée par trois combattants : Vola Manjaka Andy Rasamyanoharana (83kg), Diarisoa Fidinirina Mandresy Rakotoarison (60kg) et Fifaliana Andrianjaka Hary Rakotondralambo (69kg). Après le mondial d’Abu Dhabi, une partie de la délégation disputera encore l’Open d’Afrique à Maurice, le 18 novembre.