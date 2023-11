INTOXICATION ALIMENTAIRE À ANTSIRANANA – Deux enfants décédés et vingt-et-un adultes hospitalisés

Le même scénario se reproduit chaque année, malgré l’interdiction annoncée par les autorités locales compétentes. Vingt-trois personnes sont victimes d’une intoxication alimentaire due à la viande de « fano ». La campagne de sensibilisation sur l’Intoxication par la consommation des animaux marins (Icam) menée par la direction régionale de la Pêche et de l’économie bleue de Diana, à peine terminée, un triste incident s’est encore produit à Andranovondronina, dans le district d’Antsiranana-II.

Selon des sources concordantes, deux enfants en sont morts, dont l’un est décédé au Centre hospitalier universitaire de la Place Kabary, à la suite de la consommation de la viande de tortue de mer appelée localement « fano ». Sept enfants ont aussi suivi un traitement à l’hôpital.

Au total, vingt-et-une personnes ont été admises au CHU Place Kabary, depuis mardi après-midi, mais cinq autres sont déjà rentrés chez eux. Parmi ces adultes, toujours sous surveillance, figurent une femme enceinte et une autre qui souffre d’hypertension.

D’après les enquêtes préliminaires effectuées auprès des villageois, ils n’ont pas vu l’animal vivant. Cependant, ils ont partagé sa viande déjà cuite, et l’a mangée sans hésitation. Selon les sources concordantes, le symptôme n’a été observé que quarante-huit heures après la consommation. Des maux de tête et de ventre ont été constatés sur les victimes et certaines ont été immédiatement paralysées, dont les deux enfants décédés.

Face à cette situation, les responsables régionaux, conduits par le gouverneur Taciano Rakotomanga se sont rendus à l’hôpital pour encourager les patients et leurs familles. Ils ont aussi pris en charge les soins d’urgence des victimes. Ils ont également mis en garde la population, surtout sur les zones côtières, face au risque d’intoxication alimentaire par ces animaux marins.

« Je lance un appel à la vigilance des populations habitant dans la région, car, durant une certaine période, il est interdit de consommer ou de vendre certaines espèces de poissons, de requins ou encore de tortues de mer. Ils sont toxiques en cette saison chaude », affirme la députée Jocelyne Rahelihanta.

La raison de cette interdiction est que la saison chaude est la période de floraison des micro algues dans la mer. Les espèces se nourrissent d’algues, de novembre à mars, et deviennent toxiques pour ceux qui en mangent la chair. Les animaux en cause sont nombreux, requins, tortues, poissons et mollusques.

Dans la région Diana, les intoxications après consommation de tortues sont les plus fréquentes. Mais, en 2017, c’était la consommation de sardinelle qui avait tué des animaux domestiques

Une enquête est ouverte et les responsables sanitaires concernés sont appelés à appliquer un contrôle rigoureux sur les lieux et au marché.