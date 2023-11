FOOTBALL – CHAMPIONNATS SCOLAIRES – Fitovinany vise un triplé

Dernière journée décisive. Après les quatre journées de phase de groupes, puis le break d’hier, les quatre établissements les mieux classés par catégorie joueront, ce jeudi 2 novembre, les demi-finales suivies, dans l’après-midi, des finales des championnats nationaux scolaires.

La direction de l’Éducation régionale de Fitovinany a qualifié trois équipes en Final 4. Le collège d’enseignement général (CEG) Référence de Fitovinany termine premier chez les U15 garçons et affrontera en demi-finale Jolis Citadins d’Atsimo-Andrefana, classé quatrième. Chez les U15 filles, le CEG d’Ampahimanga dans l’Itasy, classé deuxième, jouera contre le CEG de Mahabibo (Boeny), troisième. Le même CEG Référence jouera en demi-finale contre le CEG de Morarano (Alaotra-Mangoro) tandis que l’autre rencontre sera entre le CEG Ampahimanga (Itasy), leader de la catégorie, et le CEG de Fandriana (Amoron’i Mania).

Dans la catégorie des U13 garçons, le CEG Saint Augustin (Fitovinany), classé quatrième, disputera la demi-finale face au CEG Augagneur (Atsinanana), favori du groupe. Et l’autre rencontre se jouera entre le Collège privé Garcia (Betsiboka) et le CEG Abdon Andriamiarado (Boeny).

Les vainqueurs joueront dans l’après-midi, vers 14 heures, les finales qui seront précédées des matches de classement. Les matches des U15G se déroulent au terrain annexe Barea à Mahamasina, tandis que les autres catégories se tiennent à Ankadivoribe.