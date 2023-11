CONSOMMATION – L’importation de riz en nette baisse

Au cours des huit premiers mois de l’année 2023, les importations de riz ont enregistré une chute spectaculaire, passant de 514 050 tonnes à 329 188 tonnes par rapport à la même période de l’année précédente. Ces données, récemment publiées par l’observatoire du riz, indiquent une réduction à deux tiers du volume importé de janvier à août 2022. Plus précisément, la baisse des importations s’élève à 184 862 tonnes pour la période de janvier à août 2023, comparativement à l’année précédente.

Les chiffres pour le mois de mai et de juillet sont particulièrement remarquables. En mai 2022, 76 087 tonnes de riz ont été importées, tandis que ce chiffre a chuté à 17 167 tonnes en mai de cette année. De même, les importations de juillet ont connu une baisse drastique, passant de 70 505 tonnes l’année précédente à 18 433 tonnes cette année.

Cette réduction significative des importations peut être attribuée à la production rizicole de la campagne 2022-2023. La récolte a renforcé la disponibilité du riz local sur le marché, réduisant ainsi la dépendance à l’égard des importations étrangères. Cette abondance a également été soutenue par des mesures de contrôle et de stabilisation des prix intérieurs, visant à rassurer les consommateurs face aux tendances inflationnistes.

Cependant, les fluctuations des prix mondiaux ont également eu un impact significatif sur ce phénomène. Au début du mois de septembre, les cours mondiaux ont commencé à baisser, en partie en raison de l’attentisme des importateurs, notamment les Philippines, qui se montrent prudents face aux prix élevés. Ils préfèrent attendre l’arrivée progressive des nouvelles récoltes asiatiques prévues pour le dernier trimestre de l’année.