CONCERT – Rija et Farakely immortalisent Bessa et Lôla

Hier, au Ccesca Antanimena, le concert de Rija Ramanantoanina et Farakely a offert une expérience inoubliable en revisitant les classiques de Bessa et Lôla, deux icônes légendaires de la musique malgache. Pour rendre cet événement encore plus mémorable, les deux artistes ont invité la «voix d’or» de Tojo et Lanja pour interpréter les chansons emblématiques de ces légendes musicales. La majorité du public présent était composée d’ anciennes générations, avides de se remémorer leur jeunesse et leur enfance bercées par les mélodies de Bessa et Lôla. «Bessa et Lôla étaient des artistes très célèbres de notre jeunesse. J’adore toutes leurs chansons, comme «Ny itiavako anao», qui a été la chanson d’ouverture de notre mariage en 1996. Cela me rappelle tous les moments inoubliables de ma jeunesse», partage Nomenjanahary, Rahantamalala l’une des spectatrices.

Rija Ramanantoanina et Farakely ont transporté le public dans les années 1970 en interprétant des titres tels que «Ndao hihira», «Harmonia», «Jangobo», «Foiko manontolo», «Bibilava», «Kizitina» et bien d’autres. «Les deux artistes ont réussi à capturer l’essence vocale de Bessa et Lôla, car ils ont non seulement chanté leurs chansons, mais aussi travaillé avec les musiciens originaux de Bessa et Lôla. Les jeunes étaient également nombreux, en particulier les amateurs de nostalgie», souligne Hasina Razafimandimby, l’organisateur de l’événement. Ce concert, tout en revisitant les classiques de Bessa et Lola, a réussi à mélanger des rythmes modernes en utilisant des instruments tels que le saxophone et la batterie, apportant ainsi une touche contemporaine à la musique intemporelle de ces artistes légendaires.