CHANGEMENT CLIMATIQUE – Le financement pour la résilience face aux aléas augmente

L’assurance face aux aléas climatiques est un besoin vital. La Cellule de Prévention et d’Appui à la Gestion des Urgences (CPGU) a signé un autre accord, hier, pour assurer la résilience face au changement climatique. Une signature entre cette entité de la Primature avec le Startnetwork pour augmenter le futur financement à la réponse aux conséquences négatives des dérèglements climatiques. Le Startnetwork, dans ce cadre, a l’intention de souscrire au programme REPLICA de l’African Risk Capacity (ARC) afin de compléter les actions du gouvernement dans les réponses aux cyclones pour pouvoir accroître la capacité de couverture et maximiser les interventions. À savoir que le programme REPLICA consiste à permettre aux pays membres de l’ARC d’augmenter leur capacité de réponses aux risques climatiques. « Ce partenariat pourrait permettre à Madagascar de bénéficier jusqu’à près de 18 milliards d’ariary pour réduire les souffrances des victimes des aléas climatiques », explique un responsable du Startnetwork.

Madagascar, étant un pays vulnérable et fortement exposé aux aléas climatique, est souscrit au programme ARC REPLICA pour s’assurer d’être appuyé efficacement grâce au financement à la résilience. » La couverture d’assurance pour Madagascar a augmenté pour ce partenariat d’une grande utilité pour faire face aux aléas importants », ajoute la CPGU. Le but de s’inscrire à l’assurance ARC est de pouvoir bénéficier de plus de financement. » Comme pour le cas de Batsirai, Madagascar a versé jusqu’à 2 millions de dollars à l’assurance et a réussi à récolter jusqu’à 10 millions de dollars d’indemnité », continue la CPGU. Un résultat d’une envergure importante est donc attendu par ce partenariat avec le Startnetwork.