CAMPAGNE ÉLECTORALE – Rajoelina enclenche la vitesse supérieure

Le candidat numéro 3 met le pied au plancher dans sa campagne électorale. Depuis lundi, jusqu’à hier, il a sillonné les régions Atsimo-Atsinanana, Vatovavy, Fitovinany et Armon’i Mania.

À fond la caisse. à deux semaines du 16 novembre, date du premier tour de l’élection présidentielle, le candidat Andry Rajoelina enchaîne les meetings.

Depuis lundi, le candidat numéro 3 et ses partisans ont inondé du blason orange les localités de quatre régions, à savoir l’Atsimo-Atsinanana, Vatovavy, Fitovinany et Amoron’i Mania. A chaque fois, le porte-étendard du parti “Tanora Malagasy vonona” (TGV), a fait le plein lors de ses réunions électorales. Après Vangaindrano, Farafangana et Manakara, lundi, Andry Rajoelina a enchaîné les meetings à Vohipeno, Ifanadiana, Mananjary, Nosy Varika, Imady, Fandriana et Ambositra mardi et hier.

Les réalisations de son administration dans le domaine des projets d’infrastructures durant son premier quinquennat, sont des points systématiquement repris par le candidat Rajoelina. Il met notamment l’accent sur les infrastructures de base que sont les élections, les hôpitaux, les Centres de santé de base, les établ issements dédiés aux Forces de l’ordre et d’autres bâti-ments administratifs. L’idée est de rétablir la présence de l’Etat, au moins, jusqu’au niveau de chaque district, mais aussi, d’affirmer les actions étatiques dans les secteurs essentiels comme l’éducation, la santé et la sécurité.

Pas de retour en arrière

“Ces projets ont été nécessaires. Lors de mon prochain mandat, je serai aux côtés des plus vulnérables de chaque ménage”, déclare Andry Rajoelina. Outre les projets d’infrastructures, en effet, les actions étatiques pour soutenir ceux qui ont subi de plein fouet les conséquences de la crise sanitaire et les sinistrés suite aux catastrophes naturelles est un autre point souligné par le candidat numéro 3. Le contexte géographique est opportun pour tenir un discours dans ce sens, justement.

Les localités des régions Atsimo-Atsinanana, Vatovavy et Fitovinany ont durement été touchées par les successions de violents cyclones de ces deux dernières années. Sa politique énergétique, qui consiste à miser sur l’énergie renouvelable, est aussi un argument de campagne incontournable pour le porte-fanion des Oranges. Il rappelle que le financement de la mise en place de parcs solaires dans plus d’une cinquantaine de districts est déjà acté et en cours.

En attendant, Andry Rajoelina reste déterminé à démocratiser l’accès à un équipement d’éclairage solaire pour tous les ménages qui ne sont pas encore branchés aux réseaux interconnectés de la Jirama. Les notes politiques figurent, également, parmi les incontournables des allocutions de campagne du candidat numéro 3. Hier, c’est à Imady qu’il a été le plus tranchant au sujet de l’actualité politique. Il fustige les intentions du collectif des candidats d’investir la place du 13 mai, à Anakely.

Son discours à Imady a été surtout une occasion pour le candidat Rajoelina d’affirmer, “je ne compte pas revenir sur mes pas. Nous continuons d’avancer”. Une réponse indirecte aux exigences du collectif des candidats de stopper le processus électoral et de négocier un accord “pour avoir une élection acceptée par tous”. Vraisemblablement, il s’agit aussi d’une réponse à “la médiation parlementaire”, que compte initier Christine Razanamahasoa, présidente de l’Assemblée nationale.