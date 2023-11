ARIVONIMAMO – Plus de treize mille certificats fonciers distribués

Les habitants d’Arivonimamo en liesse. La joie d’acquérir enfin leur terre se lit sur leur visage. Une initiative tant attendue pour les paysans qui travaillaient sur des terres qui ne leur appartenaient pas auparavant. Désormais, ils sont propriétaires.

Le ministère de l’Aménagement du territoire et des services fonciers est descendu dans la Commune urbaine d’Arivonimamo pour distribuer ces certificats fonciers. Plusieurs usagers de milliers d’hectares de terres ont reçu le leur. « Nous avons distribué treize mille sept cent cinquante-trois certificats fonciers ainsi que soixante-dix titres fonciers pour les habitants de cette commune », rapporte Houlder Ramaholimasy, le ministre de l’Aménagement du territoire et des services fonciers. Cette distribution entre dans le cadre de l’appui au Projet de Croissance Agricole et de Sécurisation Foncière.

» J’avais peur qu’on nous arnaque sur le fait de ne pas détenir de certificat foncier. Désormais, nous vivons en paix, car la terre est à nous », se réjouit Emile, un des bénéficiaires. La plupart de ces personnes utilisent la terre pour cultiver du riz, du haricot ainsi que des légumes. Le but de ce grand projet est ainsi de réduire les conflits sociaux relatifs à l’accès aux terres et aussi pour améliorer l’investissement sur les activités agricoles. Le ministère projette de distribuer deux millions de certificats fonciers dans tout Madagascar pour cette année 2023. Pour le long terme, octroyer les 80 % des terres restantes à tous les Malgaches.