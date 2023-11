ANTSIRANANA – Le Lions Club, toujours au service de la population

Offrir des soins de qualité qui répondent aux besoins de santé de la population antsiranaise et des habitants des régions avoisinantes. Le Lions Club d’Antsiranana exprime ainsi sa volonté de les soutenir.

À l’occasion de la journée internationale du Lionisme le 8 octobre, et de celle de la vue, le 14 octobre, ainsi que la célébration du 61e anniversaire de la remise de la Charte du Lions Club d’Antsiranana, ses membres ont organisé une journée Porte ouverte et une campagne de dépistage de la cataracte et du diabète. C’était samedi, devant la mairie d’Antsiranana, dans le but de faire connaître à la population l’historique du Lions Club international, toutes les activités qu’il a réalisées et les domaines qui le concernent le plus, à travers une exposition de photos et des explications.

Durant cette manifestation, les participants ont bénéficié d’un dépistage complet. En cas de diagnostic positif, notamment pour des problèmes de cataracte, le Lions Club prend entièrement en charge le traitement, assurant ainsi un suivi médical gratuit et accessible.

Au total, sur cent quatre-vingt-deux personnes consultées, onze ont été dépistées sur le diabète. Concernant la cataracte, l’organisation a pu détecter, sur deux cent quatre patients consultés, vingt-deux cas.

L’occasion a permis à la nouvelle présidente de ce club de services, Sophia Ali Al Hamid, de lancer que son association organisera une soirée levée de fonds, le 18 novembre, à l’Hôtel de la Poste, pour faire rentrer de l’argent dans les caisses en vue de financer ses différentes activités respectives.

Le 14 novembre, journée internationale du diabète, il est encore prévu de réaliser un dépistage du diabète et de donner des soins dentaires, à Ampondralava- Ambilobe. C’est une œuvre commune, fruit de la collaboration entre l’Ordre des dentistes et le Lions club d’Ambilobe.

En outre, un évènement marquera aussi la fin de cette année, car le club antsiranais bénéficiera de la visite du gouverneur du District 417, le 6 décembre. Au programme, la remise de dons sous forme de paniers garnis aux personnes âgées de la ville et sa périphérie, devant la Commune urbaine d’Antsiranana. Enfin, avant la fin de l’année, les enfants issus des familles à faibles ressources financières recevront également leur part.