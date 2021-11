Raissa, une étoile montante

La Coupe de Madagascar de karaté organisée par la Fédération de karaté-do de Madagascar au gymnase d’Ankorondrano, samedi et dimanche, a montré que les jeunes karatekas de Madagascar ont du talent. Une jeune combattante, issue de la ligue régionale d’Alaotra-Mangoro, a égayé l’assistance par sa technique et sa maitrise en kata. Formée au club Ren ShinKan Dojo de Moramanga, Valérie Raissa Andriamihaja a décroché le titre de championne de Madagascar en kata. Elle s’est imposée devant Koloina (Aska d’Ankadifotsy) et Brendy (Tiger’s Andohalo).

La nouvelle championne de Madagascar U12 n’est pas une novice en karaté. Elle s’est déjà illustrée en championnat d’Afrique en gagnant le titre de vice championne d’Afrique en 2019. La nouvelle championne de Madagascar a expliqué : « Je suis très contente de mon résultat, je continuerai et multiplierai mes efforts pour atteindre d’autres objectifs, devenir championne d’Afrique, pourquoi pas ?, mondiale », conclut-elle.