Karaté – Coupe de Madagascar : Un beau doublé de Julio Hasivelo

Le beau monde du karaté malgache était réuni samedi et dimanche au Gymnase d’Ankorondrano, à l’occasion de la Coupe de Madagascar des « enfants U8 U10 U12 U14».

Quel engouement et quelle affluence ! L’amour du public et des participants pour le karaté est de retour. La Coupe de Madagascar U14 organisée ce weekend au Gymnase d’Ankorondrano est une réussite totale que ce soit en termes d’organisation que ce soit en termes de discipline. Au-delà des résultats, la première victoire est pour la Fédération de karatédo de Madagascar d’avoir pu réunir près de cinq cent vingt trois jeunes karatékas.

Des combattants en provenance de Boeny, AtsimoAndrefana, Haute-Matsiatra et Alaotra-Mangoro et, évidemment, d’Analamanga, ont répondu présents à ces joutes nationales des jeunes. Ce record de participation prouve que la compétition réservée aux enfants de moins de 8 ans (U8), moins de 10 ans (U10), moins de 12 ans (U12) et moins de 14 ans (U14) se développe.

« C’est un signe encourageant de voir autant de participants. L’amour du public et l’enthousiasme des jeunes combattants sont indescriptibles, les parents sont aussi enthousiastes et se sont mobilisés pour soutenir leurs enfants. Ces sommets nationaux enfants ont servi à la fédération de détecter les jeunes prometteurs pour assurer la relève. Ils ont du niveau et du potentiel », explique Solofo Barijaona Andrianavomanana, président de la Fédération de karaté-do de Madagascar. Les tout-petits ont assuré, au grand bonheur du public.

Le petit inspecteur

Au nombre des médailles, Julio Hasivelo s’est distingué par ses deux titres de champion de Madagascar en kata et en kumité. Le staff technique de la fédération l’appelle le petit inspecteur du fait de son autodiscipline et sa maitrise technique qui se traduit par la force et la précision en kata.

Au tableau de médailles, Tigers a gagné quatre médailles d’or suivi de l’ASC Aro, Aska d’Ankadifotsy, Akka d’Ankorondrano , Akka de Mahitsy, Aska d’Ambodiafotsy, Cosrom 14 d’Antsirabe et Akka d’Avaradrano avec deux médailles d’or chacun. Les autres combattants issus des ligues régionales comme Alaotra-Mangoro, Boeny et Vakinankaratra ne déméritent pas non plus. Ils font des percées remarquables en kata et en kumité. Solofo Barijaona Andrianavomanana donne déjà rendez-vous aux combattants et aux amateurs de la discipline aux championnats de Madagascar seniors hommes et dames, du 16 au 19 décembre au Palais des Sports à Mahamasina.