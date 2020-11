Réserve d’or – Réponse positive des opérateurs aurifères

La réponse des opérateurs du secteur or a été prompte après l’appel à manifestation d’intérêt pour un début de collaboration avec la Banque Centrale de Madagascar.

Seize opérateurs sur la vingtaine qui ont soumis des offres à la Banque Centrale de Madagascar et au ministère des Mines ont été sélectionnés en fin de semaine en vue de la mise en œuvre du protocole d’accord signé le 23 janvier 2020 entre le Ministère des Mines et des ressources stratégiques (MMRS) et la BFM, aux fins d’une collaboration pour réaliser les objectifs nationaux de constitution de réserve nationale d’or.

Ainsi, seuls quatre sur les vingt opérateurs qui ont répondu à l’appel à manifestation d’intérêt conjoint de la BFM et du MMRS n’ont pu satisfaire les exigences de ces derniers. « L’or est un élément de réserve des banques centrales au même titre que les devises fortes. Ces trente dernières années, le prix de l’or n’a cessé d’augmenter, jouant ainsi parfaitement son rôle de valeur refuge. Dans le contexte géopolitique et économique actuel marqué par de fortes tensions commerciales et la pandémie de Covid-19, inclure l’or parmi les réserves d’échange est un choix pertinent », annonce la BFM à travers un communiqué conjoint avec le ministère.

Henri Rabarijhon, gouverneur de la Banque Centrale de Madagascar a annoncé ce projet de constitution d’une réserve en début d’année en rassurant ces opérateurs aurifères.

Deux missions

« La Banky Foiben’i Mada­gasikara achètera l’or sur le marché au prix normal », annonçait-il. Échelonné sur cinq ans, l’accord entre les deux entités est constitué de deux missions bien distinctes. L a BFM qui me t en œuvre la politique monétaire nationale se chargera ainsi d’assurer en aval l’approvisionnement en or et la valorisation de l’or ainsi acquis pour en conférer ultérieurement une valeur monétaire servant à la stabilisation et au renforcement de la monnaie nationale.

Le MMRS assume de son côté l’obligation d’encadrer la filière or pour sauver les opérateurs du secteur informel. Une fois qu’une réserve sera constituée, la BFM pourra alors détenir et gérer les réserves nationales d’or dorénavant, malgré le fait qu’elle conserve des réserves en devises. Pour Mada­gascar, la valeur des réserves permet d’estimer le coût d’importations réalisables, en ce sens que l’or détenu par la BFM va impacter la balance de paiement du pays.