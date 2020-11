Filière vanille – Les prix réels en dessous des attentes

En pleine campagne, les opérateurs entrevoient toujours une stabilité de la filière malgré la volatilité des prix qui porte à discorde.

Fixé. La mise en place du prix de référence de la vanille figure dans les stratégies adoptées par l’État pour pérenniser le marché de la vanille. Cependant, depuis l’ouverture de la campagne d’exportation, la réalité est toute autre et est loin de refléter les prévisions des autorités. Après concertation au niveau du Conseil national de la vanille (CNV), une circulaire définissant les prix de référence pour la campagne 2020-2021 est sortie.

Le prix minimum de la vanille préparée, stabilisée sur le marché local au titre de la campagne 2020-2021, est de six cent cinquante mille ariary tandis que le prix « Free On Board » (FOB) à l’exportation a été fixé à deux cent cinquante dollars après une décision conjointe du ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (MICA) et le ministère de l’Économie et des finances (MEF), dans la circulaire en date du 15 juillet. D’un autre côté, depuis le 15 septembre, date d’ouverture de l’exportation de la vanille préparée de Madagascar pour la campagne 2020-2021, la plupart des producteurs se plaignent de la volatilité des prix qui tourne en leur défaveur.

« Les collecteurs nous proposent des prix dérisoires qui sont beaucoup trop loin de ce qui a été annoncé par les autorités, il y a quelques mois à l’ouverture de la campagne» déplore Lydia Rasoalalaina, productrice et membre d’une petite coopérative de producteurs dans la région d’Ambanja. Elle rajoute « On est obligé de céder le kilo à environ deux cent cinquante mille ariary pour, au mieux, récupérer notre investissement annuel. Au pire, certains d’entre nous se résignent à vendre à perte pour espérer récupérer un minimum d’argent. » Pourtant, il a été annoncé en début de campagne que la stricte application du prix de référence sera particulièrement surveillée pour rassurer les acheteurs internationaux.

Enjeux internationaux

Des clients internationaux prévoient, malgré cela un effondrement du prix. En effet, d’après les prévisions des observateurs au sein de Mintec Vanilla Survey, une plateforme d’observation de la filière, la campagne mondiale 2020/21 de vanille s’ouvre avec des volumes de production importants et une baisse de la demande, entraînant une chute des prix. Madagascar a tenté de réduire l’impact ou de le repousser en fixant, fin février, un prix minimum à l’exportation, toutes qualités de vanille confondues. Étant de loin le premier acteur mondial de la vanille, tous les autres pays producteurs attendent de voir à combien sera le prix réel mondial.

« La récolte est d’environ mille cinq cent, ce qui était nettement inférieur aux campagnes précédentes. Le prix de référence Mintec pour la vanille de qualité gastronomique FOB Madagascar se négociait dans une fourchette allant de cinq cent à six cent dollars le kilo au début de la campagne 2019. Cependant, alors que la saison se poursuivait et que l’année 2019 se terminait avec des stocks encore importants dans le pays, les prix se sont effondrés allant jusqu’à trois cent dix dollars le kilo. Lorsque le prix de la vanille chute de près de 50% et que vous avez un pays qui dépend fortement de l’industrie de la vanille, cela devient un problème. Pour mémoire, la vanille représente environ 10% du PIB de Mada­gascar » confie un des spécialistes de la vanille au sein de la plateforme.