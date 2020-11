Biodiversité – Un caméléon redécouvert au Nord-Ouest

À Katsepy, des scientifiques ont redécouvert une espèce de caméléon : le Voeltzkow. « Les chercheurs ont déjà découvert cette espèce, auparavant. Elle a été associée à une autre espèce découverte à Morondava, le Furcifer Labordi. Les résultats des analyses génétiques effectuées sur l’animal et ses caractéristiques morphologiques ont révélé que cette espèce est indépendante », indique Raphali Andriantsi­manarilafy, chercheur, hier. Il indique que cette redécouverte date de plusieurs mois, voire, plus d’une année.

D’autres publications ont indiqué que ce vertébré qui vit au Nord-Ouest, n’a pas été vu depuis 100 ans. Il serait un animal « éphémère ». Ce caméléon, comme le Furcifier Labordi, ne vivrait que pendant la saison de pluie. Le Voelzkow a ses traits caractéristiques: bosse sur le dos, la corne aplatie entre autres. On peut lire sur le journal The Independent ce propos de chercheurs: «La femelle de l’espèce, qui n’avait jamais été documentée auparavant, affichait des motifs particulièrement colorés pendant la grossesse, lorsqu’elle rencontrait des hommes et lorsqu’elle était stressée».

Quatre vingt-quinze espèces de caméléon sont recensées à Madagascar, actuellement. Cette redécouverte est un avantage pour le tourisme et l’économie. Comme les lémuriens, les caméléons attirent des touristes qui viennent du monde entier. Le Voeltzkow est une espèce menacée d’extinction. Son habitat est menacé par la déforestation. Les actions contre la déforestation doivent être renforcées.