Anjozorobe – Une enfant succombe à la peste

La peste tue une fillette à Anjozorobe, au mois d’octobre. La propagation de cette maladie serait jusqu’ici maîtrisée.

Quatrième décès de peste notifié depuis le début de la saison pesteuse 2020-2021. Le décès est survenu dans le district d’Anjozorobe, dans la commune rurale d’Ambo­himirary, le 18 octobre. La victime est une adolescente de 12 ans. Il s’agit d’un décès communautaire. « Les agents de santé n’ont été au courant de ce cas, qu’une fois la personne morte. Nos agents ont effectué la constatation du décès et un test de dépistage de la peste. Le résultat s’avère positif », explique une source à Anjozorobe, hier. Cette enfant a souffert de la peste bubonique.

Quatre jours après, une autre personne s’est présentée à un centre de santé de base niveau II (CSB 2) d’Anjozorobe. Elle a présenté les symptômes de la peste bubonique, à savoir, fièvre, ganglions. Le test de dépistage effectué sur ce patient a indiqué qu’il est atteint de la peste bubonique. « Cette personne vit dans le fokontany de Mangatany, dans le district de Manjakandriana, mais notre CSB II est plus proche de son village. C’est pourquoi c’est chez nous qu’elle a Q été prise en charge », indique la source à Anjozorobe. Ce patient serait déjà guéri. Anjozorobe et Manjakan­driana ont effectué des activités de riposte pour éviter la propagation de la peste dans ces deux districts voisins de la région d’Anala­manga.

Six foyers

La peste est apparue dans six foyers pesteux, depuis le mois d’août. À Vohibato, à Manandriana, à Ambositra, à Bemahatazana, à Anjozo­robe et à Manjakandriana, une dizaine de cas ont été enregistrés. Quatre sont décédés, dont deux à Vohibato, un à Manandriana, et le dernier à Anjozorobe. Sur ces quatre victimes, seule une a été admise à l’hôpital. Il s’agissait d’une peste pulmonaire. Sa maladie a été déjà très avancée.

Depuis, aucun nouveau cas de peste n’aurait été signalé dans ces districts. « Les mesures prophylactiques sont renforcées, pour éviter la propagation de la maladie. Les personnes en contact avec les victimes ont reçu des traitements prophylactiques. Les maisons des voisins proches des victimes ont été désinfectées », indiquent des responsables de district sanitaire.

La peste semble se calmer. L’interdiction du « Famadihana » par l’État durant l’épidémie de coronavirus, aurait permis de limiter son apparition. Un médecin craint cependant une ecrudescence de la maladie avec les pluies.