La Réunion – Des perspectives dans la lutte contre l’alcool

La 2e édition de la journée sans alcool samedi dernier. Une journée consacrée aux différentes formes de violences en lien avec la consommation d’alcool. On fait le bilan avec le Dr Mété de la FRAR et M.Fanchin des Maillons de l’Espoir.

«Environ trois cents personnes ont défilé dans les rues du chef-lieu samedi dernier pour dire non à ces violences et exiger l’application de mesures effectives», relate le président de la FRAR et addictologue David Mété, un des deux principaux organisateurs de cette journée. Une mobilisation toutefois moins importante que l’an dernier où quatre cent personnes s’étaient mobilisées. Et à l’exception de la députée Ericka Bareigts qui est de loin, selon le

docteur Mété «l’élue la plus mobilisée sur cette problématique», les autres politiques se sont montrés discrets. La parlementaire l’a d’ailleurs souligné : «Nous devons travailler ensemble pour changer notre approche vis à vis de l’alcool. Son abus crée de graves troubles dans notre île, à l’heure où nous devons avancer pour préparer notre avenir». Une chose est sûre cependant : la visite d’Emmanuel Macron a tout changé. «Nous avons indéniablement pâti de la visite présidentielle au cours de la semaine qui a mobilisé l’attention et nous a laissé avec nos attentes vu l’absence de la thématique santé, des addictions et de l’alcool dans le discours présidentiel», déplore David Mété. «Pour l’organisation de la marche, on a eu la réponse tardivement de la préfecture», regrette pour sa part Jean-Claude Fanchin, président de l’association Les Maillons de l’espoir.