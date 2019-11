Football – Éliminatoires CAN : Dupuis confie le brassard à Abel Anicet

Faneva Ima va passer le capitanat de la sélection à Abel Anicet. Le joueur du Ludogorets portera le brassard pour la première fois contre l’Éthiopie.

Abel Anicet Andrianan­tenaina s’apprête à entrer encore un peu plus dans l’histoire du football malgache.

En juin, il avait marqué le premier but de la Grande île en phase finale de la CAN. Quatre mois plus tard, Nicolas Dupuis va lui confier le capitanat de la sélection.

« Un capitaine se doit d’être exemplaire. Et Abel est un parfait exemple, sur et en dehors du terrain. Il dispute les plus grandes compétitions (ndlr: Ligue des Champions de l’UEFA et Ligue Europa). J’ai besoin d’un relais sur le terrain. J’ai de bons rapports avec tous les joueurs, mais avec lui, c’est exceptionnel. Il sera un très bon porte drapeau », a déclaré le sélectionneur, jeudi en conférence de presse à Isoraka, à propos de son choix.

En réponse à sa nomination, le milieu de terrain du Ludogorets Razgrad a repris la fameuse phrase de feu le Colonel Ratsimandrava: « Tsy hiamboho adidy aho ». Littéralement, « je ne renierai pas mon devoir ».

Nouvelle ère

Abel Anicet succèdera à Faneva Andriatsima, qui lui aussi est entré dans l’histoire en étant le premier capitaine malgache à la CAN. « Contre l’Éthiopie et le Niger, Faneva sera là en tant que grand frère et pour le passage de témoin », a souligné Dupuis à son propos.

Après avoir écrit l’une des plus belles pages de l’histoire des Barea, en Égypte, l’ancien attaquant de l’Uscafoot va maintenant passer le relais. À trente-cinq ans, Faneva Ima a atteint le point culminant de sa riche carrière internationale en réalisant une campagne mémorable à la CAN, en juin.

Dans quelques jours, il remettra le brassard à un autre enfant du pays, un leader reconnu de tous de par sa combativité et sa force de caractère. Il laissera aussi sa place de titulaire à la pointe de l’attaque, toujours

d’après Dupuis durant la conférence de presse.

Le samedi 16 novembre marquera le début d’une nouvelle ère pour les Barea, à l’occasion de la réception de l’Éthiopie, pour le compte de la première journée des éliminatoires de la CAN 2021. La date du 16 est finalement retenue. Trois jours après, les hommes de Nicolas Dupuis affronteront le Niger, à Niamey, dans le cadre de la deuxième journée.

« L’intervalle entre les deux affiches est très court. Mais on mettra les joueurs dans les meilleures conditions pour gagner. On ne dispose pas des moyens pour affréter un avion spécial, sauf si l’État décide de nous aider. On s’est arrangé avec la compagnie Ethiopian Airlines, qui prendra en charge l’hébergement à Addis-Abeba, lors de l’escale dans la nuit du dimanche 17 », a expliqué à ce propos le président de la Fédération, Arizaka Raoul Rabekoto.