Course à la mairie d’Antsirabe – Les indépendants restent discrets

Dans quelques jours débute la campagne électorale des communales. Les deux candidats de partis politiques occupent déjà la scène médiatique.

Contrairement aux deux candidats de partis politiques, respectivement en la personne de Guy Rivo Andrianarisoa du TIM et d’Honoré Rasamimanana de l’IRD, les quatre autres candidats à la course à la mairie d’Antsirabe, et les listes indépendantes se font très discrets depuis le début de la précampagne. Si les deux protagonistes font la course par le biais des démonstrations de force et des opérations de séduction comme la participation à des activités populaires, des œuvres sociales et les tapages médiatiques, les candidats indépendants restent dans les préparatifs de l’élection, apparemment sans précipitation.

Ainsi, Mandrindra Albert Andrianjanaka, opérateur économique, administrateur de société et ex-chef de région du Vakinankaratra, se concentre, par exemple, sur la planification de la réalisation de sa stratégie de campagne et sur la rencontre quotidienne avec ses partisans et des habitants de fokontany par des échanges concernant les axes prioritaires de développement de la Ville d’Eaux.

Stratégies

S’annonçant être respectueuse de son principe qui a trait au gain du vote grâce à la confiance des électeurs, sans dons matériels durant la précampagne et la campagne, l’équipe de Ralison Andriamandranto poursuit également les descentes dans les fokontany pour identifier les besoins des habitants afin de les coordonner dans son programme.

Connu dans le domaine des œuvres sociales, surtout au niveau des clubs sportifs et des églises, Hasina Razafimampanana reste silencieux dans ses actions. Le benjamin des candidats, qui se présente à cette élection communale, en la personne de Justino Andrinirina, se limite, quant à lui, à l’organisation des cours de

langue gratuits et les rencontres avec les jeunes.

Le résultat du vote du 27 novembre nous révélera, quelle stratégie aura convaincu la population d’Antsirabe, laquelle éprouve depuis quelques temps le besoin d’une reconstruction, tant au niveau de l’administration qu’au niveau des infrastructures.