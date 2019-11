Année scolaire 2019-2020 – Le temps d’enseignement écourté tracasse

Les cours ont commencé cette semaine, dans les établissements scolaires publics. Les enseignants doivent terminer le programme scolaire dans huit mois.

Huit mois. C’est environ le temps qu’auront les enseignants des établissements scolaires publics pour achever le programme scolaire, pour cette année scolaire 2019-2020 qui a commencé le 28 octobre pour se terminer le 30 juin. Les cours ont déjà commencé et les enseignants n’auraient pas le temps de s’étaler à la prise de contact ni à d’autres organisations. « Cette période est trop courte. En temps normal, une année scolaire dure neuf mois et là, nous n’avons que huit mois, voire moins », lance un professeur de mathématiques dans un lycée de la capitale. Des enseignants de collège avancent même qu’avec les vacances de Noël et celles de Pâques, ainsi que les pauses, comme les journées des écoles ou les jours fériés, il ne leur resterait que six mois et quelques semaines pour faire leur travail.

Des enseignants se tracassent par ce temps d’enseignement écourté. «Il n’est pas évident de terminer le programme en un si peu de temps. Car à part les leçons, nous devrions multiplier les exercices, si nous voulons que les élèves assimilent bien les leçons », indique un professeur de Science de la vie et de la terre dans un collège.

Positifs

D’autres craignent que le niveau des élèves continue à se dégrader. « Plusieurs chapitres n’ont pas été traités suite à la grève des enseignants, en 2018. Malgré cela, tous passaient à la classe supérieure, à l’époque. D’où le mauvais résultat des examens nationaux, en cette session 2019. Les élèves présentent déjà des lacunes et si nous négligeons ce problème, le trou se creusera», s’inquiète un professeur d’Histoire-géographie dans un collège.

Des enseignants restent, toutefois, positifs. « Cela ne devrait pas poser problème. Si chaque enseignant développe une stratégie, huit mois c’est assez suffisant pour terminer le programme », commente un professeur de Français. Un professeur de Mathé­matiques souligne également qu’il faut accélérer la méthode de travail. « Je vais me concentrer plus sur la pratique que sur la théorie », indique-t-il.

Après l’année scolaire trop longue de novembre 2018 au mois d’août 2019, le ministère de l’Éducation nationale, de l’enseignement technique et de la formation professionnelle a décidé de l’écourter. Andriamiakatsilavo Raoniherijaona, directeur de l’Éducation fondamentale auprès de ce ministère, souligne que nous sommes dans les normes. Le ministère incite, toutefois, les enseignants à ne pas sécher les cours.