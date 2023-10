Une victoire contestée par 3FB

La deuxième demi-finale du championnat de Madagascar de rugby à XV, appelé aussi XXL Energy Top 20, qui s’est joué hier au stade Makis d’Andohatapenaka a vu le triomphe de Cosfa sur le score de 22-13 devant 3FB. Un match qui n’a pas pu être joué jusqu’à son terme, arrêté à la 52e minute, par refus de jouer des rugbymen du ministère de la Santé, 3FB à cause de deux décisions arbitrales. Avec un stade d’Andoha-tapenaka plein à craquer comme un œuf, la deuxième demi-finale a démarré en trombe pour les militaires. Sur une première incursion, un premier essai tout fait a été arrêté in extremis par les joueurs de 3FB à deux mètres de leur embut. Ce n’est que partie remise car après dix minutes de jeu, Cosfa a ouvert le score par un premier essai, 7-0. Les deux équipes ont rendu coup pour coup avec deux coups de pied de pénalité pour 3FB, mais ils n’ont pas été transformés en point. Le Cosfa a enfoncé le clou après vingt-cinq minutes de jeu pour marquer son deuxième essai en menant 14-0. Avec son pack d’avant très costaud qui a su rivaliser avec les militaires, en espace de sept minutes, 3FB a marqué un coup de pied de pénalité, suivi d’un premier essai pour revenir à 17-10, à la fin de la première période. Avec une nouvelle détermination, Miaritanjona Michael Rajeriarison a marqué un nouvel essai pour les militaires et le score a été de 22-10 après cinquante minutes de jeu. Sur une faute des militaires, les rugbymen du 3FB ont réussi à marquer un coup de pied de pénalité pour revenir à 22-13.

Deux cartons rouges

L’engagement physique entre les deux camps est de plus en plus fort, obligeant l’arbitre à sortir un carton rouge contre un joueur de 3FB. Non content de cette décision, un joueur de 3FB dans un excès de colère a écopé d’un nouveau carton jaune qui a tout chamboulé sur le terrain. Les joueurs de 3FB ont refusé de continuer le match et l’arbitre est obligé d’arrêter le match. Avec ce refus de jouer, les joueurs de 3FB ont quitté le terrain, qui qualifie les militaires en finale, dimanche. « Nous avons joué à notre façon et nous avons pris de l’ascendance sur notre adversaire. Notre qualification est logique et nous pensons déjà à la finale contre FTM dimanche », confie Rija Randrianarison, entraineur de Cosfa. Rija Edmond Rakotoa-rimanana, joueur de 3FB, a expliqué que « la décision arbitrale a changé le cours du match qui nous a pénalisé. Je ne sais pas ce qui s’est passé exactement après le premier carton rouge. Le deuxième carton rouge a sapé notre moral et pour moi ce n’est pas une sage décision ». Quant à Marc Mandimby, supporteur de 3FB, il s’est demandé « l’objectif de Malagasy Rugby. A-t-il déjà en tête une finale FTM-Cosfa pour pénaliser ainsi notre équipe? Je ne sais pas ».