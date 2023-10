TOURISME DURABLE – Les compétences des travailleurs du secteur touristique renforcées

Former les opérateurs du secteur touristique pour « améliorer la compétitivité des entreprises et celle des services ». Voilà un des objectifs fixés par le ministère du Tourisme en collaboration avec les Pôles Intégrés de Croissance (PIC) et la Banque Mondiale en mettant sur les rails le programme « Miatrika ». Lancée dans la région Anala­manga vendredi, « Miatrika » vise à dispenser aux entreprises et personnel du secteur du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration, communément désignés THR, un renforcement de capacités pour améliorer la qualité de services ainsi que la compétitivité des entreprises. Son acception dans le langage courant, « faire face », en dit long sur cette initiative qui vise justement à faire face à la pente ardue de la relance du tourisme à Mada­gascar, de l’intérieur. C’est la Confédération du tourisme de Madagascar (CTM) qui sera en charge de mettre en œuvre ce programme dans la région Analamanga avec des objectifs précis. À en croire Lova Ratovomalala, Directeur Exécutif de la CTM, un des axes sur lesquels ce projet est censé déboucher est l’employabilité ainsi que la formalisation des acteurs clés du tourisme à Mada­gascar. « Nous avons comme objectif dans la première année de ce programme de mettre en place cinq mille formés à travers 243 sessions de formation. La CTM a mis ce programme en place avec l’Etat pour développer l’employabilité, améliorer la compétitivité du secteur et surtout améliorer la qualité de services au sein des établissements touristiques » explique-t-il vendredi à l’hôtel Panorama lors du lancement de ce programme pour la région Analamanga. Plusieurs opérateurs peuvent bénéficier de ce programme d’après des explications de la part de la CTM, à commencer par les entreprises mais aussi les guides touristiques. Ces derniers seront formés à une dizaine de modules, comme les techni­ques d’accueil, le service d’étage, les protocoles d’urgence ou encore le marketing digital… Le programme Miatrika a été organisé entre 2021 et 2022, au plus fort de la relance du tourisme après les années de pandémie de Covid 19. Depuis, les mesures de forma­lisation des acteurs du tourisme mais aussi la formation et l’engagement à améliorer la qualité de service chez les établissements touristiques se sont multipliées.