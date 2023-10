SYSTÈME DES NATIONS-UNIES – La mission appuie l’organisation d’une élection apaisée et crédible

Les missionnaires venant des nations unies pour le suivi des avancées réalisées dans la préparation de l’élection présidentielle présente sous forme de communiqué publié ce week-end une première restitution de leur missions. La mission réaffirme dans le communiqué son soutien a l’organisation d’une élection apaisée et crédible. Parfait On… Et consorts insiste quand même sur le fait tous les parties prenantes des prochaines échéances électorales devraient régler les différends électorales de manière pacifique et dans le respect des institutions établies par la constitution et de prioriser l’intérêt national. Cela dans le but de renforcer la confiance tout au long du processus électoral. La mission fait aussi un appel aux acteurs de la société malgache à « s’abstenir de disséminer , et a combattre tout discours qui pourrait inciter à la haine, la discrimination, à la division ou à la violence. » Ce point peut poser une difficulté avec les chefs de files de l’opposition et du collectif des candidats qui n’hésitent pas à crier sur les toits la non légitimité de la candidature d’Andry Rajoelina du fait que ce dernier à la nationalité française. Le communiqué explique néanmoins l’importance du respect des droits d’expression et de réunion de chacun.

La mission

Depuis leur arrivée, les émissaires de l’organisation des nations unies ont multiplier les rencontre et réunions avec la plupart des entités concernés par le processus électorale. Au premier jour de la mission, il sont aller à la rencontre des chefs du conseil œcuménique des églises chrétiennes (FFKM) et les candidats issu du collectif. Ensuite, les missionnaires se sont réuni avec les institutions étatiques dont le président de la haute cour constitutionnelle, les presidents du parlement, le premier ministre chef du gouvernement et les membres du bureau permanent de la commission électorale nationale indépendante. Entre temps, ils sont venus à l’Arena Ivandry pour rencontrer Andry Rajoelina, puis avec les organisations de la société civile et les représentants de la communauté diplomatique. Enfin, la mission réaffirme l’importance pour les acteurs du processus de poser les jalons d’un processus électoral équitable et crédible afin d’avoir un résultat accepté par tous et reflète la volonté du peuple. Ce communiqué du système des Nations-Unies vient à point nommé avec la conjoncture politique actuelle qui installe un climat de confusion et d’un soupçon de crise qui pointé le bout de son nez à l’horizon. Aujourd’hui est un jour important avec le collectif des candidats qui projette d’organiser un grand meeting à la place du 13 mai Analakely et les autorités responsables de la sécurité qui déclare qu’aucune autorisation n’a été octroyer aux onze candidats pour un rassemblement politique au 13 mai. De son côté, le patron du TGV fait une déclaration sur sa station de télévision pour dire que ce n’est pas dix ou onze personnes qui vont perturber le processus électoral et une alternance démocratique qui est garant du développement.