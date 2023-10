SOMMET DES MINÉRAUX CRITIQUES – Une transition énergetique rapide prônée

Les minéraux stratégiques tiennent une place importante voie capitale dans la stabilité tant économique que politique d’un pays.

Des richesses à ne pas sous-estimer dans le sous-sol de Madagascar. Certes, ce n’est plus une nouveauté. Toute­fois, le sujet pertinent a été une fois de plus soulevé par le ministre des Mines et des ressources stratégiques lors du Sommet des Minéraux critiques à Paris la semaine dernière. Dans un contexte où la Grande île cherche à se faire une place, tandis que « Le monde se réorganise pour diversifier ses sources d’approvisionnement » en minéraux stratégiques comme l’avait souligné l’Agence France Presse (AFP), les minéraux critiques de Madagascar sont dotés de potentialités « prometteuses ». D’après Olivier Herindrainy Rakotomalala, ministre des Mines et des ressources stratégiques, la Grande île dispose d’une belle carte à jouer sur l’échiquier des minerais stratégiques, surtout dans la diversification des chaînes d’approvisionnement en matière de transition énergétique. « Dans le cas de Madagascar, nous sommes un pays qui dispose d’une grande réserve de minéraux stratégiques avec une configuration géologique particulière. Plusieurs exploitations sont déjà lancées dans le pays avec des parts d’investissement considérable notamment pour le Nickel et le cobalt mais aussi avec le graphite, un secteur dans lequel nous figurons dans le top 10 des pays producteurs. Cependant, nous avons encore d’énormes potentialités à offrir », explique-t-il dans son allocution. Enjeux. À en croire Olivier Rakotomalala, le pays reste disponible à toute opportunité d’investissement pour développer davantage son secteur extractif. « Nous sommes disposés à recevoir d’autres investissements dans ce secteur, nous avons adopté un Code minier juste quel­ques mois avant, justement pour créer des opportunités d’investissements en termes de minéraux stratégiques. Nous voulons travailler avec des compagnies sérieuses travaillant dans ce secteur d’activité », clame-t-il. Les minéraux stratégiques, comme leur nom l’indique, sont d’une importance capitale pour soutenir la stabilité économique et, de surcroît, politique dans un pays. De ce fait, une importance capitale leur est accordée dans la chaîne de production.

Net zéro

La fabrication industrielle se tourne peu à peu vers la transition énergétique. Les smartphones, voitures ou encore batteries et autres ustensiles indispensables au quotidien tendent à diminuer progressivement leur empreinte carbone. La course vers le « net zéro » place plusi­eurs minerais en tête de liste des enjeux géostratégiques et politiques mondiaux, à l’instar du nickel, du cobalt mais aussi du graphite qui sculptent un nouveau visage de la géopolitique mondiale. L’Afrique et, justement, Madagascar se placent à la croisée des chemins. Une opportunité à saisir avec l’augmentation des investisse­ments et le suivi à la loupe des normes et standards mondiaux en termes de chaîne d’approvisionnement.