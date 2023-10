SLAM NATIONAL – Santa champion de Madagascar

Ce samedi, à l’IFM Analakely, la 14e édition du championnat national de slam a atteint son apogée, couronnant Santatra Andriamanantsoa comme champion de Madagascar.

Santatra Andriamanan­tsoa, plus connu sous le nom de Santa, a marqué un moment historique dans le monde du slam à Madagascar en remportant le championnat national en 2023. À seulement 24 ans, Santa a brillamment décroché la victoire lors de la finale du slam national, un événement qui s’est déroulé avant-hier à l’IFM Analakely. Sa performance exceptionnelle lui a valu le privilège de représenter le pays à la Coupe du monde du Slam à Paris en mai 2024. Originaire d’Antsirabe, Santa s’est retrouvé en compétition finale aux côtés de sept finalistes venus de différentes régions de Madagascar. Malgré ses succès, il reste humble face à ses concurrents talentueux. «Je n’ai aucune prétention d’avoir remporté le championnat de Madagascar, car mes adversaires sont tous très compétents. Même à présent, je peine à croire en ma victoire. Je suis tellement reconnaissant d’avoir eu cette opportunité. Je pense que j’avais un avantage significatif en termes de préparation, car nous étions en vacances à l’université, me laissant beaucoup de temps pour mémoriser mes textes. La mise en scène n’était qu’une partie de mon travaile, souligne le champion. Santa est un homme doté d’une grande confiance en lui et en ses compétences, ce qui l’incite à transmettre rapidement des messages puissants à travers ses textes.

Un grand champion

En 2014, il a plongé dans l’univers du slam sous le surnom d’Enjana, une étape qui l’a guidé à explorer davantage cet art poétique. Il est l’un des slameurs qui a contribué à populariser le Slam 110 à Antsirabe, donnant ainsi de la valeur à cet art en pleine expansion. «Actuellement, Slam 110 à Antsirabe connaît un développement significatif et pourrait inspirer d’autres talents similaires à travers l’île», confirme-t-il. Santa Andriamanantsoa avait déjà fait ses preuves en remportant le championnat de slam à l’université en 2021, en représentant la Faculté de Médecine. De plus, il avait déjà été couronné champion régional d’Antsirabe en 2019, 2020, 2022 et 2023. Son parcours exceptionnel et son dévouement à l’art du slam font de lui un ambassadeur talentueux de la poésie parlée à Madagascar.