MUSIQUE – Nate Tex signe son retour avec un album

Les fans de Nate Tex ont eu droit à un concert inoubliable alors que l’artiste malgache bien-aimé a fait son grand retour sur scène avec le spectacle «Hiverina». L’événement a eu lieu à l’Ivokolo Analakely, avant-hier, où Nate Tex et son groupe ont électrisé la foule en interprétant leurs répertoires tant appréciés, après une longue absence. Lors de ce spectacle très attendu, Nate Tex a partagé ses sentiments avec ses admirateurs. «Ce spectacle est une manière de voir si mes fans sont toujours là, même si je me fais rare sur scène cette année. Mais ce n’est pas tout, car je prépare également un nouvel album intitulé Za, dans lequel je raconte toutes mes expériences et mes absences dans le monde de la musique», déclare Nate Tex avec émotion sur scène. L’album «Za» est composé de douze titres, dont «Hiverina», qui a été dévoilé en exclusivité ce samedi devant le public enthousiaste, ainsi que «Hafanana», qui est décrit comme un «Mahatalanjona 2.0». Au cours du spectacle, Nate Tex a également rendu un touchant hommage à son ami artiste, Rak Roots, en interprétant la chanson «Faka vady». Il a continué à enchanter son public en offrant d’autres titres mémorables tels que «Tsara tso-drano», «Maha­talanjona», «Tsy afaka», et bien d’autres. Le spectacle a été marqué par des moments d’humour, Nate Tex partageant des anecdotes de sa vie personnelle, avec Micky qui est sa femme.