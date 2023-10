MOTO ON ROAD – Rivo Randrianarivony s’impose à l’IMT

Course des grandes cylindrées. L’ancien tenant du titre de l’IMT, Aina Rivo Randrianarivony du club Just Ride, sur une Yamaha R1M, explose son chrono et réalise la meilleure performance avec le meilleur temps de 02:08:84, à l’Imerinkasinina Motul Trophy samedi. Ce record s’ajoutera aux cinq tenants du titre de l’IMT, depuis la première édition en 2019. Rivo s’offre aussi le titre national du championnat de Madagascar des motos On Road, à l’issue de cette manche qui comptait pour la quatrième et dernière manche nationale. «Le meilleur chrono de 02:08:84 de Rivo sera donc la récompense suprême, lui accordant un séjour à Dubaï, offert par Tia voyages Tourismer», fait savoir Jean-Marc Rajao­belison de Maxiscooter MDG, organisateur de l’événement. Sur sa Ducati Panigale Airtel 46, Tsihoarana Raharitsimba termine en seconde position. Le jeune pilote Haga Rabary Ranovona alias Jamih, vainqueur du Grand Prix IMT, manche inaugurale du championnat, sur une GSXR 1000 by YARA, complète le podium. L’édition du mois de mai a vu l’ascension en flèche de Haga Jamih sur sa Suzuki GSXR 1000, qui termine la saison avec un meilleur passage de 02 :14 :16.

Timing bien géré

Trois manches ont été au programme de cette manche sur les collines d’Imerin­kasinina du samedi. La quarantaine de concurrents engagés a pu réaliser les trois manches chronométrées prévues par le règlement particulier, validé par la Fédération malgache de motocyclisme (FMAM). « Nous avons noté une progression flagrante des pilotes malgaches, ces dernières années. Leur pilotage et leur adresse dans les courses de côte ont nettement évolué », remarque le représentant de l’organisation, Jean-Marc Rajaobelison de Maxiscooter MDG. Les organisateurs ont collaboré, cette fois, avec Airtel Madagascar, partenaire également de la fédération, pour diminuer le temps d’attente des résultats entre les manches. Évitant une longue attente, après chaque passage au vol d’un concurrent, les officiels ont pu rester en communication permanente avec le parc fermé d’arrivée, et apposer chaque chrono sur chaque moto.