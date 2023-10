MÉTÉO – La sécheresse et les inondations planent

L’épisode El Nino revient en scène. Il laisse craindre des conséquences majeures sur le climat.

Le Sud et le Nord de Madagascar risquent de revivre les conditions météorologiques extrêmes de 2015-2016, dans les prochains mois. L’épisode El Nino va influencer la prochaine saison cyclonique, selon les prévisions météorologiques. « Ceci va se traduire par une élévation des températures et une baisse des précipitations dans le Sud. Et une humidité anormale à l’Est », explique un technicien auprès de la direction générale de la Météorologie, ce week-end. La sécheresse plane, donc, dans le Deep South, notamment, au Sud et au Sud-Ouest, où les températures seront plus chaudes que la normale. Et les inondations, à l’Est, avec des conditions anormalement humides. El Nino est un phénomène météorologique qui survient tous les 3 à 7 ans, dans l’océan Pacifique tropical, d’après les explications sur Cycloneoi.com, un site web qui partage des informations sur la météo dans le bassin Sud-ouest de l’océan Indien. Ce phénomène se caractérise par une élévation anormale de la température de la surface de l’océan. Ces changements se traduisent par des sécheresses, des inondations, ou des températures extrêmes. Un épisode El Nino peut durer de quelques mois à deux ans, et a un impact significatif sur l’agriculture, l’économie et la sécurité alimentaire de nombreux pays. La situation serait potentiellement aussi intense que celle de 1997-1998 et 2015-2016.

Dégâts majeurs

L’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a anticipé les risques élevés de sécheresse et d’inondations, au mois d’avril. Elle a, de ce fait, élaboré des protocoles d’action anticipée pour la sécheresse au niveau de plusieurs pays africains, dont Madagascar. El Nino a déjà frappé Madagascar, en 2015 et 2016, laissant des dégâts majeurs. En 2016, des fortes pluies ont provoqué des inondations au Nord du pays, provoquant des morts et plusieurs sinistrés. Au Sud, c’était tout le contraire. L’absence de pluie, pendant plusieurs mois, a fait que plus d’un million de personnes ont subi la faim. C’est catastrophique pour cette région qui vit de l’agriculture.

Une activité cyclonique inférieure à la normale en vue

La saison cyclonique 2023-2024 pourrait être calme. Une activité cyclonique inférieure à la normale est en vue, selon les prévisions météorologiques. Entre cinq et neuf systèmes tropicaux pourraient être baptisés, si la moyenne est de dix en une saison. Le risque d’atterrissage sur les terres habitées est, également, réduit pour la côte Est de Madagascar et de Mozambique. Car le type de trajectoire privilégié serait méridien, avec un déplacement essentiellement vers le Sud. La probabilité d’une activité avant décembre est très faible.