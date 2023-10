FOOTBALL – QUALIFICATION MONDIALE – Le coach Roro assure l’intérim au Maroc

Le sélectionneur des Barea, en vue du stage au Maroc, dans le cadre de la préparation aux éliminatoires du Mondial 2026, a été nommé ce week-end. Il s’agit de Roro Rakotondrabe.

Confirmé. Romuald Félix Rakotondrabe a été officiellement nommé coach de l’équipe nationale pour le stage au Maroc et les deux matchs amicaux à la mi-octobre. Le sélectionneur des Barea au championnat d’Afrique des nations en Algérie, en février, aux XIe Jeux des Iles de l’océan Indien, en aout et septembre, sur le sol malgache, et lors des deux derniers matchs comptant pour la qualification à la Coupe d’Afrique des nations contre le Ghana, à domicile en juin, et l’Angola, à l’extérieur en septembre, l’a confirmé. Les Barea de Madagascar affronteront au Maroc, en amical, les Mourabitounes mauritaniens, le 13 octobre, et les Guépards du Bénin, le 17 octobre. Ces matchs entre dans le cadre de la préparation de Madagascar aux éliminatoires de la Coupe du monde 2026. «Le coach Roro assure, uniquement pour le moment, ces deux matchs amicaux car l’équipe de la Fédération actuelle ne peut encore ni nommer ni signer un contrat avec le nouveau sélectionneur en vue des matchs qualificatifs à la Coupe du monde. Ce sera à la nouvelle équipe élue de prendre la décision sur cette nomination», réitère la secrétaire générale de la FMF, Ranja Mahatovo. La liste devrait été soumise à la Fédération, normalement ce lundi. «On m’a appelé samedi, puis on me l’a confirmé ce matin (hier)», ajoute le coach Roro, joint au téléphone, qui est encore en mission dans le Nord de l’ile, depuis vendredi. «J’ai déjà contacté les joueurs à l’extérieur. Romain Anthony Métanire (RFC Sereing-Belgique), Thomas Fontaine (FC Sochaux Montbéliard-France), Marco Ilaimaharitra (Charleroi SC Belgique), Melvin Andrien (Thonon Evian-France) … ont déjà donné leur accord», confie-t-il, joint au téléphone.

Tendry indisponible

Le regroupement débutera ce lundi, au stade annexe de Mahamasina. «Onze locaux sont convoqués pour ce rassemblement, d’abord sous l’encadrement de mon staff, et je les rejoindrai à partir de mardi», ajoute le technicien. Tendry Manovo Mataniah Randria­na­rijaona sera l’unique indisponible dans le groupe des locaux, en raison de sa blessure durant le match contre l’Angola, et il n’est pas encore rétabli. On saura ainsi la liste des présélectionnés, au plus tard demain. Concernant le calendrier des éliminatoires à la Coupe du monde, Madagascar jouera contre le Ghana à l’extérieur, et recevra le Tchad pour les deux premiers matchs comptant pour les deux premières journées, entre le 13 et le 21 novembre.