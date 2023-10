COSAFA WOMEN’S CUP – Madagascar débute contre l’Eswatini

La délégation malgache des Barea féminins s’est envolée, hier après-midi, pour l’Afrique du Sud. Elles participeront au Cosafa Women’s Cup qui s’étalera du 4 au 15 octobre, à Johannes­bourg. Dans le groupe A, Madagascar débutera contre l’Eswatini, le mercredi 4 octobre à 13 heures, heure malgache, au stade Lucas Moripe. Les filles enchaineront contre les Bafana Bafana sud-africaines en deuxième journée, le samedi 7 octobre, au Dob Sonville stadium, également à 13 heures, heure malgache. Et à la troisième et dernière journée de phase de groupe, la Grande ile sera opposée au Malawi, le mardi 10 octobre, à 16 heures, heure malgache. La délégation est composée de trente membres dont vingt-trois joueuses. Les protégées de coach Béatrice Théodore ont suivi un deuxième regroupement intensif au Centre technique national à Carion depuis lundi. Douze nations sont en lice à ce tournoi, réservé aux pays de l’Afrique australe. Les composants des deux autres groupes sont comme suit : la poule B est constituée par la Zambie, le Mozambique, l’Angola, les Comores, et le groupe C est formé par la Namibie, le Botswana, le Zimbabwe et le Lesotho. Les deux meilleures équipes de chaque groupe ainsi que les deux meilleures deuxièmes se qualifieront en quarts de finale. Depuis 2017, Madagas­car a joué trois éditions du Cosafa Cup et n’a jamais accédé à la phase finale.