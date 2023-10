ANKAZOBE – Les gendarmes tuent trois bandits

Les balles ont sifflé aux oreilles sur le plateau de Tampoketsa. Vendredi, en effectuant une patrouille à Andranganala Ambolo­tarakely, des éléments de l’armée malgache se sont retrouvés nez-à-nez avec une bande d’individus armés. Un affrontement a éclaté lorsque les deux camps sont arrivés à portée des tirs. Dans ces échanges de coups de feu, les militaires ont mis hors d’état de nuire trois individus. Après identification, il s’est avéré que les trois hommes abattus étaient de redoutables bandits de grand-chemin qui opéraient dans une zone tampon presque inhabitée localisée entre Ankazobe, Tsaratanàna et Anjozorobe. Les bandits étaient tristement connus pour des vols de zébus et des rapts contre rançons perpétrés dans les agglomérations périphériques des districts indiqués. Lors des affrontements de la fin de semaine, des membres de la bande ont réussi à s’évanouir dans la nature. Les malfaiteurs étaient en route pour commettre d’autres sévices dans les zones qu’ils écument lorsque les forces de défense et de sécurité leur ont donné du fil à retordre. Pris par surprise, ils ne s’attendaient pas à avoir affaire à des militaires prêts à en découdre.